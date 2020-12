Corona in Berns Stadtregierung – Auch Franziska Teuscher ist an Corona erkrankt Nach Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) hat sich auch Gemeinderätin Franziska Teuscher (GB) mit Covid-19 angesteckt. Christoph Hämmann

Gemeinderätin Franziska Teuscher (GB) am vergangenen Donnerstag an der Sitzung des Stadtparlaments. Foto: Raphael Moser

Nach Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL), über dessen Corona-Erkrankung die Stadt Bern am Samstag informierte, hat sich auch Gemeinderätin Franziska Teuscher (GB) mit dem Covid-19-Virus infiziert. Dies teilte die Stadt am Montagmittag mit. Ob von Graffenried nach wie vor symptomfrei ist und wie es Teuscher geht, blieb in der Mitteilung unerwähnt.