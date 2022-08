Vor der Eiger-Bike-Challenge – Auch ein Oberländer fährt um den Sieg mit Die beiden Seriensieger Urs Huber und Esther Süss gehen bei der Eiger-Bike-Challenge am Wochenende in Grindelwald als Favorit und Favoritin an den Start. pd

An diesem Wochenende heisst es wieder Eiger-Bike-Challenge mit spannenden Szenen in der faszinierenden Bergwelt von Grindelwald. Foto: PD/Martin Platter

«Wir freuen uns sehr, dass wir die Eiger-Bike-Challenge wieder unter normalen Bedingungen durchführen können», sagt Marcel Homberger, der OK-Präsident der Eiger-Bike-Challenge, mit Blick auf die Austragung am kommenden Wochenende. In diesem Jahr machte das OK mit der Erweiterung des Rahmenprogramms einen Schritt weiter, um ein Mountainbike-Happening für die ganze Familie im Gletscherdorf Grindelwald anzubieten.

Start und Ziel mitten im Dorf

Das schwierige Jahr 2020 mit dem Corona-bedingten Ausfall des Rennens hat man bei den Verantwortlichen genutzt, um die Wettkämpfe zu optimieren. Statt wie vorher in der Gletscherschlucht – weit ab von Zuschauern und Dorfkern – starten die Wettkämpfe seit 2021 nun mitten in Grindelwald auf dem Bärplatz. Die Königsdisziplin über 80 Kilometer und 4200 Höhenmeter beinhaltet weniger Asphaltstrassen – dafür mehr Single Trails als früher.

Um dem unterschiedlichen Niveau der Athletinnen und Athleten entgegenzukommen, haben die Verantwortlichen die kürzeren Strecken technisch vereinfacht. Am Rennsonntag findet das bewährte und sich grosser Beliebtheit erfreuende Kids-Race statt.

Maximal 200 können antreten

Beim im letzten Jahr erstmals durchgeführten neuen Rennformat, dem sogenannten Enduro-Rennen, fahren die Teilnehmenden neu auch ein paar Strecken bergauf. Maximal 200 Fahrerinnen und Fahrer können zum Start antreten. Die Zeitmessung wird neu auf fünf Etappen beim Herunterfahren aktiviert und wird addiert zu einer Gesamtzeit.

Der achtfache Eiger-Bike-Sieger Urs Huber, Hansueli Stauffer aus Sigriswil und Martin Fanger gehen bei den Herren über 80 Kilometer als Topfavoriten an den Start. Bei den Damen stellt sich derweil über 80 Kilometer insbesondere die Frage, ob Esther Süss ihren achten Titel in Grindelwald gewinnen kann. Der Startschuss zum Rennen fällt am Samstag, 13. August, um 7.30 Uhr auf dem Bärplatz.

