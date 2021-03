Folge der Pandemie – Auch dieses Jahr kein Slow-up Emmental-Oberaargau Aufgrund der Unsicherheit rund um das Coronavirus wurde der Grossanlass abgesagt. Die Organisatoren hoffen auf eine Durchführung 2022. Marco Spycher

Die 14. und bislang letzte Durchführung des Slow-up Emmental-Oberaargau fand 2019 statt. Foto: Thomas Peter

In den nächsten Tagen und Wochen hätten die Vorbereitungsarbeiten für den Slow-up Emmental-Oberaargau starten sollen. Doch so weit kommt es gar nicht erst: Wie die Verantwortlichen in einer Medienmitteilung schreiben, ist der für den 12. September geplante Grossanlass, an dem normalerweise über 10’000 Teilnehmende am Start sind, abgesagt.

Die nach wie vor grosse Unsicherheit im Zusammenhang mit der Pandemie habe das Organisationskomitee zu diesem Schritt bewegt. «Das OK hat nach Prüfung aller Fakten den Absageentscheid einstimmig getroffen», heisst es weiter. Bereits letztes Jahr fiel der Slow-up der Pandemie zum Opfer.