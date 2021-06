Wieder Absage wegen Corona – Auch dieses Jahr gibt es kein Sommerkino in der Märitgasse Die Organisatoren Rita Soom und Marcel Marti haben sich entschieden, den Anlass in Langenthal erneut ausfallen zu lassen. Das finanzielle Risiko sei zu gross. Tobias Granwehr

Vor zwei Jahren herrschte letztmals Kinoatmosphäre vor dem Choufhüsi. Die Fans des Anlasses müssen sich bis 2022 gedulden. Foto: Thomas Peter

Zum zweiten Mal in Folge fällt das traditionelle Sommerkino aus. Der Anlass findet jeweils Anfang August in der Langenthaler Marktgasse statt. Doch wegen der Corona-Pandemie haben sich die beiden Organisatoren Rita Soom und Marcel Marti entschieden, das Sommerkino nochmals abzusagen.

Zwar bessere sich die Situation und die Lockerungen mehrten sich. «Trotzdem sehen wir uns nach allen Abklärungen auch dieses Jahr nicht in der Lage, das Sommerkino in gewohnter Manier durchzuführen», sagt Rita Soom.

Das Licht ist zu weit weg

Auch wenn die Auflagen weniger werden: Die Zeit, den Anlass in der bewährten Form zu stemmen und zu organisieren, sei zu kurz. Und in ihrer typischen Art fügen Rita Soom und Marcel Marti hinzu: «Das Licht am Ende des Tunnels ist zwar sichtbar, aber für uns einfach noch zu weit entfernt.»