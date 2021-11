Nez Rouge Berner Oberland – Auch diesen Dezember gibt es keine Fahraktion Nez Rouge Berner Oberland verzichtet wie schon letztes Jahr auf die Durchführung einer Aktion im Dezember.

Nez Rouge Berner Oberland führt im Dezember keine Aktion durch. Symbolfoto: PD

In einem «normalen» Jahr wären die Vorstandsmitglieder von Nez Rouge Berner Oberland bereits seit

mehreren Wochen mit vollem Elan dabei, die kommende Dezember-Aktion zu planen. Damit jene, die im Ausgang anstossen wollen, auch wieder sicher nach Hause gebracht werden können.

«Aber auch in diesem Jahr ist wiederum alles anders.» So heisst es in einer Medienmitteilung von Nez Rouge Berner Oberland. Die Rede ist von Corona, das einmal mehr als Spielverderber auftritt. Der private Taxidienst in Zeiten von Feiertagsessen im Dezember kann nicht durchgeführt werden.

«Schweren Herzens»

Die Vorgaben der Dachorganisation von Nez Rouge Schweiz zum Schutzkonzept führen zu grossen Einschränkungen, unter welchen eine Aktion nur mit grossen Anpassungen in der Organisation, den Werten und Gepflogenheiten der Sektion Berner Oberland möglich wäre.

«Nach reiflicher Überlegung und gründlicher Abwägung aller Möglichkeiten» hat der Vorstand von Nez Rouge Berner Oberland «schweren Herzens entschieden, auch im Dezember 2021 auf die Durchführung einer Aktion zu verzichten». Er ist zuversichtlich, im nächsten Jahr wieder unterwegs zu sein.



pd/sp

