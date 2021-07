Der Fluch von Cannes – Auch Diebe lieben den roten Teppich In Cannes tummeln sich nicht nur Stars: In den Luxushotels wird immer wieder Schmuck aus den Zimmern entwendet. Auch dieses Jahr sorgt ein Diebstahl für Aufsehen. Matthias Lerf

Auch Inspiration für Schmuckdiebe? Jodie Turner-Smith bei einer Premiere auf dem roten Teppich von Cannes. Foto: Keystone

Diesmal schlugen die Diebe beim Frühstück zu. Während die britische Schauspielerin Jodie Turner-Smith unten im Restaurant speiste, verschafften sie sich Zugang zu ihrem Hotelzimmer. Sie entwendeten Schmuck im Wert von knapp 10’000 Euro, den der Star aus der Serie «True Blood» und dem Film «Queen & Slim» dort aufbewahrt hatte.

Der Vorfall ereignete sich bereits am letzten Freitag, aber das Branchenblatt «Variety», das sich normalerweise mit Filmdeals und Kritiken befasst, liefert bis heute regelmässige Updates: Die Diebe seien nicht gewaltsam, sondern mit einer Karte eingedrungen. Und Jodie Turner-Smith, die mit ihrer einjährigen Tochter am Festival war, sei sofort in ein anderes Hotel gebracht worden.