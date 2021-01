Lawinen im Oberland – Auch die Trifthütte wurde getroffen Bei einem Kontrollflug stellen die Warte der Trifthütte Schäden fest, die von einer Lawine verursacht wurden. Samuel Günter

Die Trifthütte wurde von vermutlich am 28. Januar von einer Lawine beschädigt Foto: Facebook/Trifthütte

Die letzten Tage sorgen im Oberland immer wieder Lawinenabgänge für Aufsehen und auch Schäden. Nun ist auch die bekannte Trifthütte im Oberhasli betroffen, wie die Gratiszeitung «20 Minuten» berichtet. Und auf der Website der Berner Sektion des SAC wird die Meldung bestätigt.

Demnach hätte am Samstagmorgen das Hüttenwartepaar Nicole und Artur Nause einen Kontrollflug vorgenommen. Dies weil die Kommunikation mit der Haustechnik unterbrochen war, was auf Schäden hindeute. Aus der Luft liess sich dann gut erkennen, dass eine Lawine die Hütte in Mitleidenschaft gezogen hatte. «Laut Messdaten wurde ein Kollektorfühler am 28. Januar zwischen 17 und 18 Uhr zerstört. Wir gehen davon aus, dass die Lawine zu diesem Zeitpunkt niederging», heisst es auf der Website des SAC.

Wohl keine Personen vor Ort

Menschen sind voraussichtlich keine zu Schaden gekommen. «Die Hütte war nicht bewartet und es ist davon auszugehen, dass sich wegen der heiklen Lawinensituation (Stufe 5) niemand im Winterraum befand», schreibt der SAC.

Das Ausmass des Schadens ist noch nicht klar. Diese liessen sich nur vor Ort abschätzen. «Sobald die Schneeverhältnisse es zulassen, werden die Verantwortlichen der Sektion vor Ort das genaue Ausmass des Schadens erfassen.» Dann lasse sich auch einschätzen, wann die Hütte ihren Betrieb wieder aufnehmen könne.