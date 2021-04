Dreikampf in Münsingen – Auch die SVP will das Gemeindepräsidium Nach den Grünen und der SP greift die SVP in den Präsidiumswahlkampf ein. Sie tritt mit ihrem Präsidenten Henri Bernhard an. Johannes Reichen

Henri Bernhard will Gemeindepräsident von Münsingen werden. Foto: zvg

Beat Moser (Grüne) wohnt in Münsingen. Peter Baumann (SP) kommt aus Trimstein. Henri Bernhard (SVP) lebt in Tägertschi. Bei der Wahl des Gemeindepräsidenten am 13. Juni sind nicht nur Parteien von links und rechts, sondern auch sämtliche drei Ortsteile vertreten. Das ist klar, seit die SVP gestern ihre Kandidatur bekannt gegeben hat: Sie tritt mit Henri Bernhard an, der Mitglied des Gemeindeparlaments und Präsident der SVP-Ortssektion ist.

Auch in beruflicher Hinsicht ist der 35-jährige Bernhard eng mit seiner Partei verbunden. Er arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Generalsekretariat der SVP Schweiz. «Ich fühle mich politisch der Tradition der Berner SVP verbunden», sagt er. Er vertrete bürgerliche Werte und verfüge über einen «urliberalen» Kern. In gesellschaftspolitischer Hinsicht habe er eine überzeugte liberale Einstellung.