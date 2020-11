Abo Stille Wahlen in Boltigen Anna Bieri ist neue Gemeinderatspräsidentin

An der Gemeindeversammlung vom 24. November kommt es in Boltigen zu keinen Wahlen: Anna Bieri folgt auf Fred Stocker als Gemeinderatspräsidentin. Cornelia Wittwer und Adrian Riesen sind still in den Rat gewählt.