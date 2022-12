Thuner Hotel Freienhof – Auch die neue Zufahrt ist blockiert Der Zankapfel ist immer noch nicht vom Freienhof-Tisch: Auch gegen die zweite Variante der Einstellhallenzufahrt gibt es Widerstand. Marc Imboden

Durch dieses Nadelöhr sollen die Autos künftig (in Richtung des Fotografen) fahren, um in die Einstellhalle des Hotels Freienhof zu gelangen. Foto: Marc Imboden

Ein tiefer Graben verläuft vor dem Freienhof in Thun. Es handelt sich aber nicht um die Verlegung von Werkleitungen im Zusammenhang mit der Sanierung des Hotels. Der Graben ist unsichtbar, denn er befindet sich in den Köpfen der verschiedenen Akteure auf gesellschaftlicher und politischer Ebene, die sich in Sachen Zufahrt alles andere als einig sind. Denn zurzeit gibt es noch «20 offene Einsprachen gegen das Bauvorhaben», wie die Thuner Regierungsstatthalterin Simone Tschopp auf Anfrage erklärte.