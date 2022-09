Alpsommer im Justistal – Auch die Käse kamen ins Schwitzen Die heissen Temperaturen haben den Sennen zu schaffen gemacht. So benötigte der Käse eine intensivere Pflege als in anderen Jahren. Roger Probst

Am 16. September ist es wieder so weit: Der Käse des Alpsommers im Justistal wird geteilt. Foto: Markus Hubacher

Teilweise über 20 Grad. So warm ist es diesen Sommer in den Käsespeichern im Justistal geworden. «13 bis 15 Grad wären ideal», sagt Hans Zeller. Er ist Präsident der Vereinigten Alpgenossenschaften im Justistal und hat an vorderster Front mitbekommen, wie die Hitze und Trockenheit den Senninnen und Sennen zu schaffen gemacht hat. «Der Käse hat zeitweise geschwitzt. Er benötigte deshalb deutlich mehr Pflege.»