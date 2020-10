Wegen der Corona-Pandemie – Auch die Gurtenclassic kann nicht stattfinden Die neuen Auflagen des Kantons Bern für Grossanlässe verunmöglichen die Austragung der Gurtenclassic am 1. November. Reto Pfister

In knapp zwei Wochen werden keine Läuferinnen und Läufer den Gurten erklimmen. Archivfoto: Stefan Anderegg

Immer wieder passten die Organisatoren der Gurtenclassic ihr Konzept an. Erst wurde der Anlass auf zwei Tage aufgeteilt, am Samstag sollten 1000 Kinder, am Sonntag 1000 Erwachsene starten können. Dann wurden die Kinderrennen gestrichen. Die neusten Auflagen des Kantons Bern verunmöglichen nun eine Austragung ganz, die für den 1. November geplante Gurtenclassic 2020 muss abgesagt werden.

Zum einen wären, die Helferinnen und Helfer eingerechnet, mehr als die erlaubten 1000 Personen am Anlass beteiligt gewesen. «Dazu wäre es auch nicht möglich gewesen, die Startenden kurzfristig in Blöcke zu 100 Teilnehmenden aufzuteilen. Wir hätten den ganzen Tag hindurch immer wieder ein kleines Feld starten lassen müssen», sagt OK-Präsident Thomas Winkler. Aktuell stehe die Gesundheit aller im Vordergrund. «Mit diesem Entscheid wollen wir einen Teil dazu beitragen», sagt er. An der Gurtenclassic wird jeweils neben dem Berglauf ein Kurzlauf und eine Rennvelorundfahrt durchgeführt.

Winkler ist auch OK-Präsident des Steinhölzlilaufs, der am 28. und 29. November über die Bühne gehen soll. Dieser Anlass bleibt vorerst im Programm; am Samstag und Sonntag sollen je 500 Läuferinnen und Läufer starten. (rpb)