Lakuz in Langenthal – Auch die Gründer sind erwachsen geworden Seit 20 Jahren engagieren sich junge Menschen im autonomen Kulturzentrum. Den Geburtstag können sie zwar nicht feiern, aber neue Projekte gibt es immer. Christian Röthlisberger

Wegen der Pandemie sind Lakuz-Mitgründer Serge Wüthrich und Programm-Koordinator Samuel Deubelbeiss zum Nichtstun gezwungen. Fotos: Raphael Moser

Im bunten Haus an der Langenthaler Farbgasse ist es still. Seit dem Spätherbst ist das Lakuz geschlossen, keine Konzerte, keine Veranstaltungen, keine Aktivitäten. Das grosse Nichts – und das mitten in den Vorbereitungen der Geburtstagsfeierlichkeiten, die man Anfang April 2021 ausrichten wollte.

Die Geschichte des Lakuz beginnt Ende der 1990er-Jahre. In den grösseren Städten waren alternative und autonome Kulturzentren längst etabliert, so zum Beispiel die Reitschule in Bern (1981), die Rote Fabrik in Zürich (1980) oder der Sedel in Luzern (1981).