Wahlen in Kirchberg – Auch die FDP steigt ins Präsidentenrennen Andreas Wyss bewirbt sich um das Gemeinderatspräsidium. Er und Walter Bütikofer von der BDP sind bisher die Einzigen, die für das Amt kandidieren. Pia Scheidegger

Andreas Wyss will Gemeinderatspräsident werden. Foto: PD

Am 29. November wird in Kirchberg gewählt, unter anderem das Gemeinderatspräsidium. Die FDP schickt dafür Andreas Wyss ins Rennen. In einer Medienmitteilung schreibt die Partei, Wyss sei ein «kompetenter Kandidat mit Führungserfahrung». Er verfüge aus seiner Tätigkeit als Geschäftsführer des Berner Bauernverbandes über breite Erfahrung sowie ein starkes Netzwerk in der Politik. Seit kurzem ist Wyss auch Präsident der FDP Emmental.

Wyss tritt gegen Walter Bütikofer von der BDP an. Dieser hat seine Kandidatur für das Amt als Erster bekannt gegeben. Die Eingabefrist endet jedoch erst am 9. Oktober. Es ist also möglich, dass noch weitere Kandidierende für das Präsidentenamt dazukommen.