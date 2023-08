Umstrittene Fusion – Auch die FDP-Präsidentin gehört jetzt zu den Gegnerinnen Im Nein-Komitee machen nicht nur ehemalige Lokalpolitiker mit. Auch Jüngere engagieren sich gegen eine Fusion von Bern und Ostermundigen. Simon Wälti

Für FDP-Präsidentin Daniela Feller besteht keine Notwendigkeit für eine Fusion von Bern und Ostermundigen. Links Hans-Peter Kilchenmann und rechts Theo Weber vom Verein Zukunft Ostermundigen. Foto: Franziska Rothenbühler

In gut zwei Monaten fällt die Entscheidung: Am 22. Oktober stimmen die Bürgerinnen und Bürger von Ostermundigen und Bern über die Fusion ab. Der Zusammenschluss würde auf 2025 vollzogen. Am Dienstag haben sich die Gegnerinnen und Gegner des Projekts der Öffentlichkeit präsentiert. Das Pro-Komitee ging bereits vor den Sommerferien mit einem mobilen Turm auf Tournee durch die Quartiere.