Wahlen in Münsingen – Auch die FDP lanciert einen Kandidaten fürs Präsidium Kandidat Nummer 4: Mit Michael Fahrni will die FDP Münsingen das Gemeindepräsidium erobern. Johannes Reichen

Kandidat der FDP: Michael Fahrni. Foto: zvg



Nun steht der vierte Kandidat für die Wahl des Gemeindepräsidiums in Münsingen fest. Die FDP schickt Michael Fahrni ins Rennen. Dies entschied die Mitgliederversammlung am Montagabend. «Münsingen steht vor grossen Herausforderungen», wird Fahrni in einer Mitteilung zitiert. «Mich reizt das Amt des Gemeindepräsidenten.»

Fahrni ist 59-jährig, verheiratet und Vater von vier Kindern. Er wohnt seit 2011 in Münsingen und ist Geschäftsführer des KMU-Vereins Swiss Venture Club. Er war Mitglied der Gemeindeparlamente von Lyss und Münsingen. Seit drei Jahren ist er Vizepräsident der Münsinger Bildungskommission. Fahrni sei ein «führungserfahrener und versierter Kandidat», schreibt die FDP.