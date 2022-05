Areal in Langenthal ist begehrt – Auch die Brauerei schielt zur Porzi Die Brau AG will auf dem früheren Industrieareal in die Ofenhalle ziehen. Diese biete dem 49er-Bier viele Vorteile – doch erst braucht es Geld. Julian Perrenoud

Die Brau AG kann am bisherigen Standort an der St. Urbanstrasse mit ihren drei Mitarbeitenden nicht effizienter werden. Fotos: Raphael Moser

Lässt sich eine Industriebrache tatsächlich auf neue Weise beleben? Diese Frage stellt sich beim Porzi-Areal in Langenthal schon länger. Die Antwort: Offenbar ja, denn unlängst ist das Architekturunternehmen Ducksch Anliker, das einen Grossteils des Areals besitzt, an die Bleienbachstrasse gezogen. Und ein zweites in der Stadt bekanntes Unternehmen könnte folgen, um künftig dort zu produzieren: die Brau AG.