Interview mit russischem Weltraumunternehmer – «Auch der Westen hätte etwas davon» Mikhail Kokorich kritisiert von seinem Wohnort im Waadtland die Regierung Putin scharf. Er fordert den Westen dazu auf, gezielt russische Ingenieure und Wissenschaftlerinnen abzuwerben. Eva Novak Edith Hollenstein

«Meine grösste Sorge ist, dass Putin die Grenzen schliesst»: Mikhail Kokorich ist Chef der Firma Destinus. Foto: Raphael Moser

Herr Kokorich, wie fühlt es sich dieser Tage an, Russe zu sein? Schwer zu sagen, selbst für mich, der Putin nie gemocht hat. Schon als er Präsident werden wollte, gehörte ich zur kleinen Minderheit der Russen, die ihn ablehnten. Er kam vom KGB, diese Menschen ändern sich nie. Weil ich später Versammlungen gegen Putins Wiederwahl mitfinanzierte, entschied ich mich, Russland zu verlassen. Denn es begann eine Untersuchung gegen mich, und ich wurde zur unerwünschten Person. Ich bin nicht stolz auf mein Land. Wir haben als Nation die Prüfung nicht bestanden, unsere Zukunft selber in die Hand zu nehmen. Trotzdem ist es mein Land. Leider machen die Menschen dort nicht genug, um es zu verändern.

Sie auch nicht? Ich habe vor zehn Jahren mit meiner Ausreise aufgegeben. Vieles hängt von Präsident Putin ab. Persönlich denke ich, dass er im Amt bleiben wird, bis er stirbt. Hoffentlich kommt dieser Zeitpunkt eher früher als später, weil ihn jemand aus seinem Umfeld tötet. Vor zwanzig Jahren war Russland ein grossartiges Land. Ich war stolz auf die Wissenschaft, die Musik, die Literatur. Heute klebt auf meinem russischen Pass ein «Fuck Putin»-Sticker.

Hochbegabter Weltraumunternehmer Infos einblenden Mikhail Kokorich stammt aus Sibirien. Seine erste Firma gründete er mit 19 Jahren, er wurde dann zu einem erfolgreichen Unternehmer. Mit seinem Vermögen unterstützte er die russische Opposition, was die Regierung Putin nicht gerne sah. Seiner Firma wurden von den Behörden finanzielle Unregelmässigkeiten vorgeworfen – schliesslich wurde sie geschlossen. Kokorich wanderte mit einem Hochbegabten-Visum nach Kalifornien aus, wo er weitere Weltraumfirmen gründete. Doch unter US-Präsident Donald Trump verschärften sich die Spannungen mit Russland. Kokorich als Gründer, Chef und Mehrheitsaktionär von Firmen mit Bedeutung für die nationale Sicherheit geriet erneut unter Druck. Seit vergangenem Jahr wohnt er mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern (14, 16) in Grandvaux VD. In Payerne VD baut er erneut eine Weltraumfirma auf. Sie heisst Destinus, beschäftigt sechzig Mitarbeitende und baut an einem Hybrid aus Flugzeug und Rakete. Dieses Fluggerät soll mit 15-facher Schallgeschwindigkeit Australien von Europa aus in neunzig Minuten erreichen. Ziel ist eine drastische Verkürzung der Lieferzeiten von Luftfracht. (eh)

Lebt Ihre Familie noch in Sibirien? Ja, meine Eltern und Geschwister leben in Nowosibirsk. Geboren bin ich in der Nähe der Mongolei. Ich habe nicht nur mongolisches Blut, sondern auch polnisches, jüdisches und ukrainisches. Im Ergebnis bin ich Russe.

Fühlen Sie sich mitverantwortlich, wenn Sie die russischen Panzer in der Ukraine auffahren und Raketen in Wohnhäuser einschlagen sehen? Natürlich fühlen wir alle unsere Verantwortung. Vermutlich etwa so wie die Deutschen während des Hitler-Regimes. Ich tat, was ich konnte, entschied aber, einen anderen Weg im Leben einzuschlagen. Ich bin Ingenieur und Unternehmer geworden und ins Ausland gegangen. Klar unterstütze ich die Oppositionsführer und sage meine Meinung. Aber am Ende habe ich mich für ein bequemes Leben für mich und meine Familie entschieden.

«Dann wird es einen Bürgerkrieg geben. Und das in einem Land, das über Nuklearwaffen verfügt.»

Wo orten Sie derzeit das grösste Problem?

Das Putin-Regime hat in den letzten zwanzig Jahren das ganze Netz der Zivilgesellschaft zerstört. Es gibt keine freien Wahlen und keine unabhängigen politischen Parteien mehr. Der Föderalismus mit den unabhängigen russischen Teilrepubliken, früher ein wichtiger Faktor der demokratischen Entwicklung, ist Vergangenheit. Eine freie Presse gibt es nicht. Alle politischen Non-Profit-Organisationen sind zerschlagen, ausser den von den Behörden kontrollierten. Es gibt keinen Weg mehr, um die eigene Meinung auszudrücken. Das Internet wird kontrolliert, die Zugänge zu Facebook und Twitter werden gesperrt. Am Ende wird es wie in China sein: grosse Firewall, alles gesperrt.

Und dann? Eines Tages wird die wirtschaftliche Situation in Russland so schwierig, dass es zur Explosion kommen wird. Weil es keine legalen Möglichkeiten gibt, sich Luft zu verschaffen, wird das auf blutige Art und Weise geschehen. Dann wird es einen Bürgerkrieg geben, wahrscheinlich zwischen den verschiedenen Nationalitäten und Religionen, von denen es in Russland viele gibt. Und das in einem Land, das über Nuklearwaffen verfügt, die im ganzen Land verteilt sind. Wenn es zu Protesten kommt, wie unlängst in Frankreich oder den USA, fehlen die Mechanismen, um sie zu schlichten. In Russland sieht man die Spannungen nicht. Das heisst aber nicht, dass sie nicht da wären.

In Russland sehen wir erste Folgen der internationalen Sanktionen: Der Rubelkurs sinkt, an den Bancomaten bilden sich lange Schlangen von Menschen. Wie schlimm ist das für Ihre Landsleute zu Hause? Viele Menschen stehen noch unter Schock, weil es so schnell ging. Ich sprach vor ein paar Tagen mit meinen Eltern. Sie können es nicht glauben. Es ist die moralische Seite, die ihnen zu denken gibt. Meine ganze Familie hat auch ukrainisches Blut, Russland und Ukrainer lebten einst in einem Land. Die Leute sagen: Welch eine Schande, was da geschieht.

Ist den Menschen in Russland bewusst, was geschieht? Selbstverständlich. Die Popularität von Putin ist dramatisch gesunken. Noch steht zwar etwas mehr als die Hälfte hinter ihm, es sind aber nicht mehr neunzig Prozent. Die Mehrheit jener, die ich kenne, hasst ihn. Das Bild ist aber verzerrt, weil ich vor allem gebildete Menschen kenne. Diese kreative Schicht ist für das Land wirtschaftlich extrem wichtig. Daher ist meine grösste Sorge, dass Putin die Grenzen schliesst und die Menschen nicht mehr rauslässt. Viele von ihnen möchten das Land verlassen. Die Chancen dafür sind stark gesunken.

«Für viele Russen wird das eine persönliche Katastrophe.»

Weil es nicht mehr möglich ist, das Land per Flugzeug zu verlassen? Man kann immer noch rausfliegen, sei es über die Türkei, Israel oder Kasachstan. Aber es ist schwieriger, ein Touristenvisum zu bekommen. Putin hat verboten, Geld ausser Landes zu transferieren. Damit hat er die Leute quasi eingesperrt. Das Nächste, was er tun wird, ist, die Grenzen zu schliessen und zu sagen: Bleibt hier. Das ist sehr schlimm, denn unsere Generation hat den grössten Teil ihres erwachsenen Lebens in Freiheit verbracht. Wir konnten überall hingehen, wohin wir wollten. Für viele wird das eine persönliche Katastrophe.

Wie beurteilen Sie die Sanktionen gegen Russland? Ich verstehe, dass sie für einen grossen Teil der Gesellschaft hart sein müssen, damit sich die Dinge ändern. Ich verstehe auch, dass die Leute, die in Russland leben, diesen Kollateralschaden haben. Alle, auch jene, die Putin nicht unterstützen, leiden unter den Sanktionen und noch mehr unter den Gegensanktionen, die Putin ergreift. Ich verstehe das alles, aber ich denke: Vor ein paar Jahrzehnten hätte der Westen definitiv mehr tun können, um in Russland eine zivile Demokratie entstehen zu lassen. Es hätte nicht so viel gekostet, Russland zu einem Teil Europas zu machen.

Wie denn? Anfang der 1990er-Jahre, als Russland ernsthafte wirtschaftliche Probleme hatte und die Regierung sehr prowestlich eingestellt war, hätte ihr der Westen mit einem Marshallplan unter die Arme greifen können.

Als Putin 2014 in die Krim einmarschierte, gab es ebenfalls Sanktionen wie Einreiseverbote, Kontensperrungen und Handelsbeschränkungen. Genützt haben sie nicht wirklich. Die Sanktionen damals richteten sich vor allem gegen die Zivilbevölkerung. Bestraft wurde also die kreative Schicht der Ingenieurinnen, Unternehmer oder Softwareentwicklerinnen – und nicht die Oligarchen. Putin hat sowieso kein Konto bei Schweizer Banken, auch seine Minister mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht. Europa müsste bei den Sanktionen viel intelligenter vorgehen.

«Der Braindrain würde die Regierung Putin stark schwächen.»

Wie würden Sie Putin stoppen? Es wäre eine viel effizientere Strategie, wenn der Westen die gut ausgebildeten Russen, die etwas leisten, aktiv anlocken würde. Wir haben riesige demografische Probleme in Russland. Es gibt nicht mehr viele junge Leute. In einigen Jahren, wenn viel Know-how abwandert, ist das russische System ausgeblutet. Zurzeit können die gut ausgebildeten Russen mit abgeschlossenem Studium fast nicht ausreisen. Die westlichen Staaten sollten es ihnen einfacher machen. Der Braindrain würde die Regierung Putin stark schwächen. Und der Westen hätte auch was davon. Russische Immigranten sind nicht aufdringlich. Sie integrieren sich sehr einfach und lernen die lokalen Sprachen schnell.

Das kommunistische System hat fast ein halbes Jahrhundert lang einen riesigen Braindrain überlebt. Bis eine solche Sanktion wirkt, dauert es viel zu lang. Ja, ich habe keine Hoffnung auf Sanktionen. Sehen Sie sich Venezuela, Nordkorea oder den Iran an. Länder können unter totalitären Regimen jahrzehntelang überleben. Russland hat eine grosse und diversifizierte Wirtschaft, sodass es lange Zeit mit Sanktionen leben kann.

Bringt es nicht schneller etwas, weitere russische Banken aus dem internationalen Zahlungssystem Swift auszuschliessen? Die Swift-Sanktionen treffen Putin nicht. Russland exportiert viel, während die Importe nur einen kleinen Teil des Bruttoinlandprodukts ausmachen. Russen kaufen also vor allem im Inland Hergestelltes. Schauen Sie nach Venezuela. Trotz harten Sanktionen kann Präsident Maduro noch immer das Land kontrollieren. Russland ist grösser und wirtschaftlich bedeutender. Sanktionen machen das Leben der Leute im Land schwierig, doch sie verhindern nicht, dass Putin an der Macht bleibt. Auch Stalin blieb bis zu seinem Tod an der Macht.

Für Ihr Weltraum-Start-up benötigen Sie sehr viel Kapital: Mehr als eine Milliarde Franken seien nötig, bis es profitabel sei, sagten Sie der «Bilanz». Wird die Geldbeschaffung durch die Sanktionen auch für Sie schwieriger? Meine Firma hat keine Investoren aus Russland. Generell wird es wahrscheinlich in nächster Zeit für alle in der Raum- oder Luftfahrt und der Verteidigung tätigen Firmen einfacher, an Geld zu kommen. Denn die Ausgaben in diesen Bereichen dürften weltweit stark steigen.

Der Krieg bringt Ihrer Firma also Vorteile. Zynisch gesagt: ja. Alle Start-ups, die auf Raumfahrttechnologie spezialisiert sind, profitieren von der aktuellen Lage.

«In einem Atomkrieg sterben Sie lieber sofort und schnell, statt langsam innerhalb von einigen Monaten verstrahlt oder von Ihren hungernden Nachbarn im nuklearen Winter gegessen zu werden.»

Ihre beiden Töchter haben einen russischen Pass. Sorgen Sie sich um ihre Zukunft? In der modernen Welt, wie wir sie bis zum 24. Februar kannten, spielte es keine Rolle, was für einen Pass jemand besass. Meine Familie war nicht vorbereitet auf diesen Krieg, sonst hätten wir uns sicher um eine andere Staatsbürgerschaft gekümmert. Ich sorge mich nicht um meine Töchter. Sie sind intelligent und finden bestimmt ihren Weg.

Sie haben vorher von einem «nuklearen Bürgerkrieg» gesprochen. Halten Sie einen weltweiten Atomkrieg für ein Szenario, das tatsächlich droht? Niemand will sterben, auch Putin nicht. Er will wahrscheinlich auch nicht, dass seine Töchter sterben. Doch zum ersten Mal seit dem Kalten Krieg stehen wir am Rand eines Nuklearkrieges. Wenn mir vor einem Jahr jemand erzählt hätte, dass es so weit kommt, hätte ich es nicht geglaubt. Gefährlich ist vor allem, dass es zu einem Fehler kommen kann, der sich verheerend auswirken könnte.

Wie? Russlands Frühwarnsystem für Atomraketen ist veraltet und verfügt über zu wenige Satelliten. Normalerweise hat man einige Stunden, um auf feindliche Raketen zu reagieren. Doch wegen der Lücken im russischen Frühwarnsystem hat Moskau nur eine Viertelstunde, um auf eine Atomrakete zu reagieren, die in seine Richtung abgefeuert wurde. Das heisst: Um ein falsches Signal zu überprüfen und richtig darauf zu reagieren, bleiben nur 15 Minuten. Das ist extrem wenig und brandgefährlich.

Wie sorgen Sie persönlich vor? Bunkern Sie Mineralwasser und Lebensmittel? Von einem Freund weiss ich, dass er Jodtabletten gekauft hat. Aber wenn ein Atomkrieg ausbricht, wird es nicht so sein wie beim Tschernobyl-Unfall, Jod wird niemandem helfen. Ich sage Ihnen: In einem Atomkrieg sterben Sie lieber sofort und schnell, statt langsam innerhalb von einigen Monaten verstrahlt oder von Ihren hungernden Nachbarn im nuklearen Winter gegessen zu werden.

«Wenn ich im Alter auf mein Leben zurückblicke, will ich mir keine Vorwürfe machen müssen. Ich sehe Parallelen zu Nazideutschland.»

Sie sprechen in diesem Interview sehr offen. Haben Sie keine Angst vor Putins langem Arm? Nein. Ich bin nicht so bekannt wie Michail Chodorkowski und andere prominente Kremlkritiker und stehe damit nicht unmittelbar im Fokus. Es gibt Hunderte oder gar Tausende Russen meines Kalibers, die Putin öffentlich kritisieren. Ausserdem sehe ich es als meine moralische Pflicht, mich zu äussern, wenn etwas derart Böses geschieht. Wenn ich im Alter auf mein Leben zurückblicke, will ich mir keine Vorwürfe machen müssen. Ich sehe Parallelen zu Nazideutschland. Als damals die Juden in die Konzentrationslager geschickt wurden, gab es viele Leute, die das Böse sahen, aber einfach den Mund hielten, statt zu helfen. Das ist eine Schande.

Sie sind in einfachsten Verhältnissen aufgewachsen und konnten trotzdem eine Spitzenausbildung absolvieren. Sind Sie dafür dem sowjetischen System dankbar? Das sowjetische System war in Teilen sehr progressiv, vor allem in der Schaffung eines sozialen Auftriebs. Ich hatte, obwohl in einem Städtchen nahe der Grenze zur Mongolei aufgewachsen, mehr Möglichkeiten, eine gute Ausbildung zu machen und erfolgreich zu werden, als ein Amerikaner aus Oakland neben dem Silicon Valley. Die Schulen in der Sowjetunion waren hervorragend. Ich konnte jederzeit jedes Buch aus jeder Bibliothek des ganzen Landes bestellen – das war grossartig. Gleichzeitig wurde uns ein völlig schräges Weltbild vermittelt.

Was hat Putin aus dem sowjetischen Erbe gemacht? Er hat im Lauf der Zeit viel Gutes aus der Sowjetunion zerstört. Intelligente Russen konnten in der Sowjetunion Karriere machen. Putins oligarchisches System ist hingegen primitiv. Es investiert nicht in die Wissenschaft, in die Bildung oder in die Infrastruktur, sondern in so dumme Dinge wie Olympische Spiele.

Eva Novak ist Wirtschaftsredaktorin bei Tamedia. Die langjährige Bundeshausjournalistin und studierte Historikerin beobachtet die Wirtschaftspolitik direkt aus Bern. Mehr Infos @ev_novak Edith Hollenstein ist Wirtschaftsredaktorin. Sie schreibt vor allem über Tech-Firmen, Detailhandel/Konsum und die Kreativwirtschaft. Mehr Infos @e_hollenstein

Fehler gefunden?Jetzt melden.