45 Millionen Franken – Auch der Stadtrat will die Einkaufstour fortsetzen Der Berner Stadtrat hat abgesegnet, dass der Wohnbaufonds für weitere 45 Millionen Franken Wohnungen kauft. Später auch in Ostermundigen. Stefan Schnyder

Im vergangenen Jahr hat die Stadt an der Looslistrasse Wohnungen gekauft. Foto: Beat Mathys

Die Stadt Bern kann auch in den nächsten Jahren rasch zuschlagen, wenn ihr ein Immobilienbesitzer Wohnungen zu interessanten Konditionen zum Kauf anbietet. Der Stadtrat hat am Donnerstagabend einem Kredit von 45 Millionen Franken mit 46 Ja- gegen 23 Nein-Stimmen zugestimmt. In einem nächsten Schritt muss das Stimmvolk der Vorlage zustimmen.



Es handelt sich inhaltlich um eine Kopie der Vorlage, welche 2019 zur Abstimmung kam. Damals bewilligte das Volk einen Kredit über 60 Millionen Franken mit einem Ja-Stimmen-Anteil von über 72 Prozent. Von dem Geld sind noch rund 14,5 Millionen übrig.