Taumelnde Berner – Auch der SCB-Sportchef bemängelt die Einstellung Andrew Ebbett will der Mannschaft die Chance zur Rehabilitation geben. Rochaden nach dem Wochenende seien aber eine Option. Kristian Kapp

In Rücklage: Berns Thierry Bader gegen Lausannes Martin Gernat. Foto: Estelle Vagne (Freshfocus)

Es schadet nie, einmal darüber zu schlafen, um nicht aus den Emotionen heraus zu urteilen. Doch als Andrew Ebbett am Mittwochmorgen das Spiel des SC Bern am Vorabend in Lausanne noch einmal Revue passieren lässt, ärgern den SCB-Sportchef immer noch dieselben Dinge: «Der Start ins Spiel und der Battle Level.» Und das gegen einen Gegner, der vor der Partie auf dem letzten Platz lag und entsprechend mit dem Mangel an Sicherheit kämpfte. «Dennoch waren es zu Beginn wir, die aussahen, als hätten wir kein Vertrauen und wären auf Vorsicht bedacht», resümiert Ebbett.