Corona-Massnahmen – Auch der Kanton Bern zieht die Schraube wieder an Angesichts der steigenden Fall- und Spitalzahlen verschärft die Kantonsregierung die Maskentrag- und Zertifikatspflicht. UPDATE FOLGT

Maske wieder auf: Die Gesundheitsdirektion von Regierungsrat Pierre Alain Schnegg verschärft die kantonalen Corona-Massnahmen. (Archivbild) Foto: Stefan Wermuth

Ab Montag, 29. November, gilt im Kanton Bern in allen öffentlich zugänglichen Innenräumen, an Veranstaltungen, im Aussenbereich von Bahnhöfen und Haltestellen des öffentlichen Verkehrs sowie in Spitälern, Heimen und Kitas wieder eine Maskenpflicht. Auch Schulkinder ab dem 5. Schuljahr müssen wieder zwingend eine Maske tragen.

Das hat die bernische Gesundheitsdirektion am Freitag mitgeteilt. Sie reagiert damit auf die zuletzt stetig ansteigenden Fallzahlen. Nach wie vor sei die Impfung das beste Mittel, um schwere Krankheitsverläufe zu verhindern und das Gesundheitswesen zu entlasten. «Da sich aber auch geimpfte Personen mit dem Virus infizieren und dieses weiterverbreiten können, hat der Regierungsrat beschlossen, die Maskentragpflicht unabhängig von einer allfälligen Zertifikatspflicht auszudehnen», heisst es in der Mitteilung.

