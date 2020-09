Ein Spieler positiv getestet – Auch der FC Langenthal ist von Corona betroffen Beim Erstligisten FC Langenthal befinden sich nach einem Corona-Fall die Spieler in Quarantäne. Die Partie vom kommenden Samstag wird verschoben. Reto Pfister

Das Rasen-Trainingsfeld auf der Rankmatte (hinten) wird bis am Samstag kein Langenthaler Erstligaspieler betreten. Foto: Raphael Moser

Der Zustand des Terrains auf dem Waldäcker in Herzogenbuchsee hätte am Sonntag die Austragung des Spiels zwischen Langenthal und Delsberg nicht zugelassen. Aber das war nicht der Hauptgrund, warum die Partie nicht stattfand. Beim FC Langenthal wurde ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet. Das Testergebnis erfuhr er im Laufe des letzten Samstags. Der Akteur begab sich daraufhin umgehend in Isolation, am Sonntagabend wurde die Mannschaft in Quarantäne versetzt. Diese gilt allerdings nur für die Spieler des FCL, nicht aber für die Mitglieder des Trainer- und Betreuerstabs.

Das betroffene Teammitglied trainierte letztmals am 26. August mit der Mannschaft, bei der als Abschlusstraining vor dem Delsberg-Spiel vorgesehenen Einheit vom Freitag war er nicht mehr dabei. Da

bis jetzt keine weiteren Spieler positiv getestet wurden oder Symptome aufweisen, gilt bereits der letzte Donnerstag als Zeitpunkt des Beginns der Quarantäne. Bis am nächsten Samstag, 5. September, ist so kein Spiel- und Trainingsbetrieb bei der ersten Mannschaft des FC Langenthal möglich. Danach sollten die Oberaargauer die Meisterschaft planmässig fortsetzen können.

Ansteckungsort unklar

Dies bedeutet, dass das für jenen 5. September vorgesehene Auswärtsspiel in Muttenz ebenfalls verschoben werden muss. «Man weiss leider nicht oder noch nicht, wo sich der Spieler angesteckt hat. Ob das im Fussballumfeld geschehen ist oder anderswo», sagt Trainer Willy Neuenschwander.

Letztlich bleibe nichts anderes übrig, als die Situation anzunehmen. «Es hat schon mehrere andere Teams erwischt, jetzt leider auch uns», sagt der 72-Jährige. Und es wird nicht die letzte Spielverschiebung gewesen sein, die wegen des Coronavirus im Amateurfussball vorgenommen werden muss.