Ferienhaus in Faltschen – Auch der Blausee-Besitzer vermietet in der Landwirtschaftszone Blausee-Besitzer Stefan Linder vermietet seit Jahren eine zur Ferienwohnung umgebaute Kapelle in der Landwirtschaftszone in Faltschen – mit Bewilligung, wie er sagt. Nun läuft ein baupolizeiliches Verfahren. Claudius Jezella

Idyllisches «Hideaway»: Dieses Ferienhaus in Faltschen vermietet Stefan Linder. Foto: Kerem S. Maurer

Die Diskussion um illegal ausgebaute Alphütten hat in den vergangenen Wochen Fahrt aufgenommen. Ausgehend von den ersten publik gemachten Beispielen aus Grindelwald, war schnell klar, dass ähnliche Fälle in etlichen Gemeinden vorkommen. Bezogen auf den ganzen Kanton Bern, soll die Zahl der illegal umgebauten und umgenutzten Bauten gemäss Schätzungen und Hochrechnungen basierend auf nachträglich eingereichten Baugesuchen und baupolizeilichen Verfahren dreistellig sein, die Dunkelziffer wohl noch deutlich höher.

Doch sind alle diese Objekte tatsächlich illegal? Gerade bei einem prominenten Beteiligten steht schnell die Frage im Raum, ob er über alle notwendigen Bewilligungen verfügt: in diesem Fall Stefan Linder, Mitinitiant des Swiss Economic Forum sowie Mitbesitzer des Tourismusmagneten Blausee in Kandergrund, in einem aktuell laufenden baupolizeilichen Verfahren. Doch der Reihe nach.