46. Thunfest verschoben – Die grösste Party der Region fällt wieder aus Der nächste Grossanlass fällt Corona bereits zum zweiten Mal zum Opfer: Auch das Thunfest 2021 findet nicht statt. Finanziell sei dies verkraftbar, heisst es beim Thunfest-Verein. Michael Gurtner UPDATE FOLGT

Das Thunfest bedeutet für viele Betriebe und Vereine eine wichtige Einnahmequelle. Diese fällt nun zum zweiten Mal in Folge weg. Foto: PD/Simon Boschi

Mitsingende Massen vor der Konzertbühne auf dem Rathausplatz. Johlende, schäkernde, sich umarmende Leute im Bälliz. Ausgelassene Menschenmengen in der ganzen Innenstadt. Was im Sommer 2020 unvorstellbar war, ist es auch 2021. Und so findet die grösste Party der Region erneut nicht statt: «Der Vorstand des Vereins Thunfest hat entschieden, die 46. Ausgabe des Thunfests auf den Sommer 2022 zu verschieben», schreiben die Organisatoren am Montagmorgen in einer Medienmitteilung.

«Ein Stadtfest lebt davon, dass Menschen sich nahe kommen, sich begegnen und durchmischen.» Susanna Ernst, Co-Präsidentin Verein Thunfest