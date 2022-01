Besorgt über Situation in China – Auch Dänemark boykottiert Olympische Spiele Das Land schliesst sich dem diplomatischen Boykott an – aus Besorgnis über die Situation in China. Dänische Sportler nehmen jedoch an den Spielen teil.

Mehrere Staaten haben einen Boykott der Olympischen Spiele angekündigt. Studenten protestieren in Jakarta in Indonesien dafür angesichts mutmasslicher Menschenrechtsverletzungen gegen die muslimische Minderheit der Uiguren in China. (14. Januar 2022) Foto: Tatan Syuflana (Keystone)

Nach den USA und anderen Ländern hat auch Dänemark einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking verkündet. Grund seien die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in China, teilte der dänische Aussenminister Jeppe Kofod am Freitag der Nachrichtenagentur AFP mit. Zugleich bedauerte er, dass es innerhalb der EU bisher noch nicht gelungen sei, eine gemeinsame Haltung zu finden.

«Es ist kein Geheimnis, dass wir in Dänemark sehr besorgt über die Menschenrechtssituation in China sind», erklärte Kofod. Die Regierung habe daher beschlossen, die Spiele in Peking nicht zu besuchen. Dänische Sportler würden aber teilnehmen.

Kündigt das diplomatische Fernbleiben Dänemarks von den Olympischen Spielen an: Aussenminister Jeppe Kofod bedauert, dass sich die EU-Staaten noch nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen konnten. Foto: Toms Kalinis (Keystone)

Zuvor hatten unter anderem bereits die USA, Grossbritannien und Japan einen diplomatischen Boykott der im kommenden Monat stattfindenden Spiele verkündet. Auch deutsche Politiker wollen nicht zu den Spielen reisen. Unter anderem Berichte über schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen in der westchinesischen Provinz Xinjiang sorgen seit langem für diplomatische Spannungen mit der Regierung in Peking.

Abo Diplomatisches Dilemma Der grosse Eiertanz des Bundesrats um Olympia Coronavirus entscheidet über Trip Ein Regierungsmitglied soll nach Peking reisen Auch in der Schweiz ist ein Boykott ein Thema. Menschenrechtsorganisationen und einzelne Aussenpolitikerinnen und -Politiker rufen den Bundesrat dazu auf, ein Zeichen gegen China zu setzen. Bundespräsident Ignazio Cassis will nicht nach Peking reisen, Sportministerin Viola Amherd ebenfalls nicht. Als zweiter Ersatz von Cassis käme am ehesten Vizepräsident Alain Berset infrage. Die Regierung könnte sich aber auch auf tieferer Ebene vertreten lassen, etwa durch Staatssekretärin Livia Leu – mit dem Risiko, dass Peking das als Affront verstehen könnte. Auch die Entsendung eines Alt-Bundesrats wäre denkbar – als möglicher Name kursiert der von Samuel Schmid. Lesen Sie mehr dazu: Der grosse Eiertanz des Bundesrats um Olympia

AFP/oli

Fehler gefunden?Jetzt melden.