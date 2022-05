Schnelle Sprinterin – Auch Cynthia war schnellste Oberländerin Am Samstag werden auf der BZI-Sportanlage in Interlaken die schnellsten Oberländer Sprinter und Sprinterinnen erkoren. Siegreich war da einst auch Sprint-Ass Cynthia Reinle. Ueli Flück

Als Neunjährige nahm Cynthia Reinle zum ersten Mal am «Bödeler» teil und stand gleich zuoberst auf dem Podest. Foto: Ueli Flück

Schnelle Berner Oberländer Kids können mit den «Flachländern» durchaus Schritt hatten, wenn es darum geht, die landesweit Schnellsten unter den Schnellen auszumachen. Cynthia Reinle vom TV Unterseen stellt dies eindrücklich unter Beweis. Sie stand 2009 als Neunjährige am «Schnällste Bödeler» erstmals auf einem Siegerpodest. In der Folge reihte sie nicht nur am «Bödeler» und am «Oberländer» Sieg an Sieg.