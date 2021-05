ESC-Hoffnung Gjon’s Tears – Auch Conchita Wurst ist Fan Gjon’s Tears steht nach dem ESC-Halbfinal im Rampenlicht, vor einem Millionenpublikum. Woher kommt seine Wunderstimme? Und wo ist er aufgewachsen? 9 Fakten zum Durchstarter. Martin Fischer

Gjon's Tears freut sich nach dem Finaleinzug mit der Schweizer Delegation. Foto: Keystone

Dieser Finaleinzug war Formsache: Gjon’s Tears überstrahlte mit seiner Performance von «Tout l’Univers» im zweiten ESC-Halbfinale die Konkurrenz. Schon bei den ersten Tönen gab es Szenenapplaus.

Auch wenn die Schweizer Delegation bei der Verkündung noch eine Weile bibbern musste: Es reichte, natürlich. Gjon Muharremaj, wie der Musiker bürgerlich heisst, bleibt im Rennen.

Gjon’s Tears’ Auftritt im Halbfinal. Video: Tamedia

Am Samstag gehört Gjon’s Tears zu den 26 Finalisten des grössten Musikwettbewerbs der Welt. Der Schweizer Kandidat kann auch da ganz vorne mitmischen. Doch wie tickt Gjon Muharremaj?

Er ist im Greyerzerland aufgewachsen

Muharremajs Eltern kommen aus Albanien und Kosovo. Gjon ist in der Schweiz geboren, am 29. Juni 1998, und in Broc im Kanton Freiburg aufgewachsen. Sein Lieblingskäse? Natürlich Gruyère. Die Sommerferien verbringt die Familie in der Regel in der Heimat der Eltern.

Sein Grossvater ist sein erster Förderer

Als Primarschüler realisiert Gjon irgendwann: Er braucht ein Hobby. Er probiert verschiedene Dinge aus, Karate, Eiskunstlauf – und Musik machen. Gjon erhält von seinen Eltern ein Keyboard, auf dem «Can’t Help Falling in Love» von Elvis Presley eingespeichert ist. Als er in den Schulferien seinem Grossvater das Stück vorsingt, ist dieser zu Tränen gerührt.

Gjons Grossvater meldet seinen Enkel auch bei «Albania’s Got Talent» an, wo er als 12-Jähriger den dritten Platz ersingt. Bei der SRF-Castingshow «Die grössten Schweizer Talente» schafft es Muharremaj ein Jahr später ins Halbfinale.

Er blödelt gern rum

Gjon hat Humor, was in den Sozialen Medien immer wieder durchblitzt. So gab er für den offiziellen Instagram-Kanal der Eurovision eine Lipsync-Performance eines Beyoncé-Liedes zum Besten, inklusive dramatische Fön-Effekte.

Während er auf die Resultate seines Halbfinal-Auftrittes wartete, verspies er kamerawirksam ein Guetzli.

Er ist klassisch ausgebildet

Gjon Muharremaj hat am Konservatorium von Bulle FR Unterricht in klassischem Gesang genommen und später die Gustav Akademie absolviert, die junge Poptalente fördert. Dort ist auch seine erste Single «Babi» entstanden, in der bereits angelegt ist, was Gjon heute erfolgreich macht: Piano, Kopfstimme – und ein starker visueller Auftritt.

Wenn es mit der Musik nicht mehr weiter geht, kann der 22-Jährige auf eine weitere Ausbildung zurückgreifen: Er ist Primarlehrer.

Er hat manchmal schlaflose Nächte

Auf Instagram gibt Gjon immer wieder kleine Live-Performances zum besten, nur mit Klavier und Stimme. Das kann auch mal mitten in der Nacht oder beim Coiffeur passieren. Seine Follower danken es mit euphorischen Kommentaren.

Er ist ein Youtube-Star

Bei den Wettquoten liegt Gjon’s Tears nach dem Halbfinale auf Platz vier, hinter Italien, Frankreich und Malta. Diese Acts werden auch im Finale harte Konkurrenz sein für den Schweizer. Auf Youtube muss er mit «Tout l’Univers» allerdings nicht vor seinen Gegnerinnen und Gegner kuschen: Mit 3,2 Millionen Views liegt er dort deutlich vor den Beiträgen der Favoriten Måneskin (Italien) und Barbara Pravi (Frankreich).

Es geht ihm nicht nur um die Musik

Normalerweise sitzt Gjon bei seinen Auftritten am Klavier. Beim ESC hat er nun das erste Mal darauf verzichtet und zusammen mit der holländischen Choreografin Sacha Jean-Baptiste eine Performance ausgearbeitet. «Es heisst ja Eurovision. Das Visuelle ist wichtig», sagt Muharremaj.

Auch mit der Mode spielt er – bei seinen Outfits redet er stets mit. Für den glitzernden ESC-Look hat er ein Lausanner Label beauftragt, das ihm in aufwändiger Handarbeit das bestickte Hemd und eine schlichte schwarze Hose massgeschneidert haben.

83 Stunden Stickarbeit: Gjon's Tears im Look vom Lausanner Label Evan Benjamin. Foto: Keystone

Mode gehört dazu: Gjon bei einem Foto-Termin in Rotterdam. Foto: Keystone

Er hat prominente Fans

Kein ESC ohne gross angelegte Balladen – doch für den Sieg braucht es einen aussergewöhnlichen Song und eine aussergewöhnliche Stimme. Gjon’s Tears bringt beides mit – und er hat damit auch ESC-Prominenz überzeugt, die es wissen muss: Conchita Wurst, österreichische ESC-Siegerin von 2017, teilte während dem Halbfinal-Auftritt von Gjon ein Video auf Instagram und schrieb dazu: «WOW!!!»

Im Rampenlicht vor Millionenpublikum: Gjon’s Tears bei seinem ersten ESC-Auftritt in der Ahoy Arena. Foto: Getty

Er hat grosse Ambitionen

Muharremaj fordert sich selbst. Er will am Samstag in die Top 3 kommen und sagt: «Ich weiss, dass ich gewinnen kann.»

Mit dem ESC ist es für den Musiker auch nicht vorbei. «Ich will eine erfolgreiche Karriere aufbauen.» Egal, welcher Rang am Samstagabend vor seinem Namen zu stehen kommt: Mit seinen Auftritten hat er sich schon mal einem Publikum von geschätzt 200 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern präsentiert, ohne ins Flattern zu kommen.

Der Freiburger plant längst international. Kurz vor der Eurovision hat Gjon Muharremaj bei einem Management in Frankreich unterschrieben.

Der ESC kann ein Karriere-Booster sein. Das hat auch der Berner Luca Hänni, der 2019 Vierter wurde, deutlich zu spüren bekommen. Hännis Streamingzahlen sind stark angestiegen, und er konnte Auftritte in ganz Europa absolvieren – bis Corona kam. Gjon’s Tears könnte den ESC-Schwung gerade in die nach-pandemische Zeit retten.

