TV-Kritik: «Mrs. America» – Auch Cate Blanchette kann diese Serie nicht retten Emmy-Nominierungen, aktuelles Thema, Cate Blanchett in der Hauptrolle: Die Serie «Mrs. America» erzählt vom Feminismus der Siebzigerjahre. Nur traut sie sich dabei leider wenig – und will gleichzeitig zu viel. Elisa Britzelmeier

Cate Blanchette spielt in «Mrs. America» die Antifeministin Phyllis Schlafly. Foto: Keystone

Man will diese Serie eigentlich mögen. «Mrs. America» erzählt von einer spannenden Zeit in der US-amerikanischen Geschichte: vom Kampf für ein Equal Rights Amendment (ERA) in den Siebzigern, einem Zusatz zur Verfassung also, der Frauen gleiche Rechte sichern sollte, und dem Widerstand dagegen. Ein Zusatz übrigens, der bis heute nicht ratifiziert ist, nicht nur das macht die für mehrere Emmys nominierte Serie aktuell. Das Ganze ist mit stimmigen Bildern, grosser Ausstattung, noch grösseren Frisuren und einer prominenten Besetzung inszeniert – und doch hinterlässt «Mrs. America» trotz all der Fülle eine merkwürdige Leere.