Könizer Wahlen 2021 – Auch Brönnimann greift die Gemeindepräsidentin an Der Könizer Wahlkampf nimmt Fahrt auf. Nach Hans-Peter Kohler (FDP) kündigt auch Thomas Brönnimann (GLP) seine Kandidatur fürs Gemeindepräsidium an. Christoph Albrecht

Der GLP-Gemeinderat Thomas Brönnimann will der neue Könizer Gemeindepräsident werden. Foto: Raphael Moser

Die Woche begann bereits mit einer Kampfansage: Am Montag gab Hans-Peter Kohler (FDP) – überraschend früh – bekannt, dass er nächsten Herbst fürs Gemeindepräsidium antreten wird.

Ein paar Tage später doppelt sein Gemeinderatskollege Thomas Brönnimann nun nach. Auch der Grünliberale will bei den Könizer Wahlen 2021 neues Gemeindeoberhaupt werden – und damit die amtierende Gemeindepräsidentin Annemarie Berlinger (SP) herausfordern.

Für befristete Steuererhöhung

«Mit seiner Gesamtsicht und dem Streben nach einer zukunftsfähigen Gemeinde ist er der ideale Kandidat für dieses Amt», schreibt Brönnimanns Partei GLP in einem Communiqué. Die Gemeinde Köniz befinde sich finanziell in Schieflage. Gerade in einer solchen Situation seien klare Strategien und Bekenntnisse gefragt.

Eine Massnahme bringt er denn auch bereits aufs Tapet: die auf vier Jahre befristete Steuererhöhung. Eine solche brauche es, «um die Finanzen wieder ins Lot zu bringen». Auch für «effektive Sparmassnahmen» wolle er sich einsetzen, heisst es in der Mitteilung.

«Keinen Kahlschlag»

Gleichzeitig möchte er aber «keinen Kahlschlag bei den Angeboten des öffentlichen Lebens». Köniz sei reich an kulturellem Leben und biete eine grosse Vielfalt an Sport- und Freizeitmöglichkeiten. «Damit dies so bleibt, sollen öffentliche Institutionen wie die Badi Weyermatt, die Bibliotheken und die Musikschule nicht infrage gestellt werden.»

Die Könizer Gemeindewahlen finden im September 2021 statt. Nebst dem fünfköpfigen vollamtlichen Gemeinderat werden auch die 40 Mitglieder des Parlaments gewählt.