Gemeindewahlen in Huttwil – Auch Bisherige müssen zittern Lange Zeit war es wegen Corona ruhig im Wahljahr. Doch jetzt verspricht die Ausgangslage viel Spannung. Nicht einmal Gemeindepräsident Walter Rohrbach kann sich seiner Wiederwahl sicher sein. Jürg Rettenmund

Heimspiel: Politgeograf Michael Hermann thematisierte am Huttwiler Wahlanlass das Verhältnis von Stadt und Land. Franziska Rothenbuehler

Je eine Minute hatten die 15 Kandidierenden am Dienstagabend Zeit, um zu erklären, warum man gerade sie in den Huttwiler Gemeinderat wählen solle. So viel Zeit stand ihnen am überparteilichen Wahlanlass im Städtlisaal des Hotels Kleiner Prinz zu.