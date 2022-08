Konzerte von Klee bis Egelsee – Auch Bern hat nun Seefestspiele Vom 26. bis 28. August finden in Bern im Quartier zwischen Egelsee und Zentrum Paul Klee Klassik- und Jazzkonzerte statt.

Der lauschige Egelsee mitten in Bern bietet die Kulisse für ein kleines Musikfestival mit Klassik und Jazz. (Archivbild) Foto: Susanne Keller

Ende August gehen in Bern die ersten Seefestspiele über die Bühne. Sie finden am Egelsee statt und sollen entsprechen dem kleinen, lauschigen Gewässer fein und harmonisch daherkommen: ein Musikfest fürs Quartier.

Die auftretenden Künstlerinnen und Künstler spannen eine Bogen von Klassik bis Jazz. Das Festival startet am 26. August und dauert bis am 28. August, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten.

Sie wollen nach eigenen Angaben Vorführungen auf hohem künstlerischem Niveau bieten und ungewöhnliche Orte bespielen. Geplant sind auch verschiedene Konzertformate, die von musikalischen Spaziergängen über Kinderkonzerte, Late-Night Konzerte in der Orangerie im Schöngrün bis zu Konzerten im ehemaligen Werkhof und einer Matinee in der Brasserie Obstberg reichen. Die Konzerte sind akustisch.

Die Veranstaltungsorte liegen im Quartier zwischen Egelsee und Zentrum Paul Klee. Im Quartier treffen verschiedenste soziale Schichten aufeinander. Neben ländlicher Idylle liegt die Autobahn gleich um die Ecke. Ein ruhender Pol in der Vielfalt ist der kleine Eglesee.

Diese Spannungsfelder haben das Gründerquartett Lilian Grindat, Matthias Kuratli, Olivier Darbellay und Colette Kappes zum Festival inspiriert.

«Kultur ist das zentrale Element einer starken Demokratie und spielt eine wichtige Rolle für die gemeinschaftliche Bildung – auch für den Zusammenhalt einer Quartierbevölkerung. Mit den Berner Seefestspielen wollen wir in unserem Quartier einen Beitrag dazu leisten und mit feinen und leisen Tönen jung und alt begeistern», wird Matthias Kuratli in der Mitteilung zitiert.

www.bernerseefestspiele.ch

SDA/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.