Häuserkampf im Emmental – Teil 2 – «Auch beim Umweltschutz führen viele Wege nach Rom» Hotelier Alexander Liechti weist die Kritik an seinem Bauprojekt zurück. Ihn stört, dass sein Nachbar die «Deutungshoheit» beim Umweltschutz beanspruche. Dölf Barben

Alexander Liechti ist Hotelier im Eggiwiler Dorfteil Heidbühl. Foto: Beat Mathys (Archiv)

Der Hirschen in Eggiwil hat Tradition. Alexander Liechti führt ihn zusammen mit seiner Frau und mithilfe seiner Eltern in vierter Generation. Auf einem Bauplatz ganz in der Nähe des Hotels will er zwei Mehrfamilienhäuser bauen. Sein Nachbar, Simon Egli, hat dieses Projekt grundlegend kritisiert: Es sei nicht nachhaltig; heute müsste man anders bauen. Egli hat auch Einsprache erhoben. Diese ist aber abgelehnt worden. Die Baubewilligung ist inzwischen erteilt.