Corona in Portugal – Auch beim Impfeuropameister steigen die Inzidenzzahlen Musterstaat Portugal kommt nicht ohne neue Corona-Massnahmen durch den Winter. Trotzdem ist das Land ein Paradebeispiel dafür, dass die Impfung wirkt. Karin Janker aus Madrid

Schutzmassnahmen sind auch in Portugal angezeigt: Kinder tragen Maske im Schulbus. Foto: Armando Franca (Keystone)

Wenn es ein Land in der EU verdient hätte, sich auf seinem Impferfolg ein wenig auszuruhen, dann wohl Portugal. Während im Spätsommer die Impfkampagne in der Schweiz bereits schwächelte, und sich von diesem Schwächeln nicht wieder erholte, impfte Portugal in den heissen Sommermonaten so viele Menschen wie kein anderes Land in der EU. Premier António Costa stellte damals euphorisch die «vollständige Freiheit» in Aussicht, wenn einmal 85 Prozent der Menschen den Impfschutz hätten.

Und jetzt? Inzwischen sind gut 88 Prozent der Portugiesinnen und Portugiesen vollständig geimpft, rund 8 Prozent haben ausserdem bereits die dritte Dosis zur Auffrischung erhalten. Portugal liegt damit ungefähr 20 Prozentpunkte vor der Schweiz. Und dennoch warnt Premier António Costa nun: «Wir dürfen uns nicht im Schatten der Impfung ausruhen.» Aber war nicht ebendies das Ziel: Mit einer quasi durchgeimpften Bevölkerung entspannt in diesen Winter zu gehen?