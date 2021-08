Wahlkampf in Thun – Auch Baumann-Fuchs will Gimmel beerben Am 28. November kommt es in Thun zu einer Kampfwahl um die Nachfolge von Gemeinderat Roman Gimmel: Auch Jonas Baumann-Fuchs steigt ins Rennen. UPDATE FOLGT

Jonas Baumann-Fuchs (EVP) will in den Thuner Gemeinderat. Foto: PD

«Die SVP hat Anspruch auf diesen Sitz», sagte Valentin Borter, Präsident der SVP Thun, als die Partei bekannt gab, dass Reto Schertenleib gerne für Roman Gimmel in den Gemeinderat nachrücken möchte. Dieser Anspruch ist nun bestritten: Die Parteien Die Mitte, GLP, EDU und EVP schicken Stadtrat Jonas Baumann-Fuchs (EVP) unter dem Dach «Allianz4Thun» ins Rennen, wie sie am Freitagmorgen mitgeteilt haben.

Jonas Baumann-Fuchs ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Der Unternehmer, Organisationsberater und Psychotherapeut bringt, nebst Ausbildungen als Lehrer, Psychologe, Psychotherapeut und einem Master in Management (EMBA), politische Erfahrungen in verschiedensten Funktionen mit: Seit 2008 politisiert er im Stadtrat Thun. Mehrfach präsidierte er politische Kommissionen, bis 2020 amtete er zudem zehn Jahre als Präsident des Dürrenast Leistes.

pd/maz

