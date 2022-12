Entscheid der Burgergemeinde – Auch aus Heimberg kommt ein Ja zur Forst Region Thun AG Wie die Burgergemeinde Thun sagt auch die Burgergemeinde Heimberg Ja zu einem gemeinsamen Forstbetrieb. Für 2023 winkt ein Ertragsüberschuss.

Wie soll der Wald bewirtschaftet werden? Die Burgergemeinde Heimberg sagt Ja zur Gründung der Forst Region Thun AG. Foto: Anna-Tia Buss

Die Burgergemeinde Heimberg hat an ihrer letzten Versammlung über die Beteiligung an der Forst Region Thun AG beraten. Der zuständige Burgerrat Stefan Schneider zeigte auf, dass durch die Gründung der neuen Firma die Waldeigentumsverhältnisse nicht angetastet werden. Das Unternehmen bezwecke vielmehr, die Waldungen der beteiligten Eigentümer – neben der Burgergemeinde Heimberg auch die Burgergemeinde Thun, die Burgergemeinde Steffisburg sowie die Gemeinde Steffisburg – «als Gesamtes kompetent, nachhaltig und kostengünstig zu bewirtschaften». Denkbar sei, dass das Einzugsgebiet in Zukunft auch weitere Waldeigentümer einschliessen könne.