Majorz statt Proporz – Auch Attiswils stärkste Partei ist für den Systemwechsel Bei der Wahl in den Attiswiler Gemeinderat soll künftig nur noch das persönliche Resultat zählen: Die SVP plädiert für den Proporz. Stephan Künzi

Die Unruhe im aktuellen Gemeinderat bringt die Debatte definitiv in Gang: Wie wird die Attiswiler Dorfregierung am besten gewählt? Foto: Thomas Peter (Archiv)

Sollen die Gemeinderätinnen und -räte von Attiswil nicht besser im Majorz bestimmt werden? In einem System also, bei dem für eine Wahl allein die persönliche Stimmenzahl massgebend ist? Nach den neusten Unruhen in der Dorfregierung flammt die Debatte neu auf. Immerhin kommt es auf dem zweiten SP-Sitz im fünfköpfigen Gremium schon wieder zu einem Wechsel. Renato Di Meo ist nach nur gut drei Monaten per sofort zurückgetreten.