Gästeflaute wegen Corona – Auch an Silvester bleiben die Stadtberner Hotels fast leer Auch über den Jahreswechsel werden die Hotels in der Stadt Bern grösstenteils leer bleiben. Viele Bernerinnen und Berner feiern dafür erstmals im Nobelskiort Gstaad. Benjamin Bitoun

Kaum Gäste, das Restaurant geschlossen: Das Hotel Innere Enge erlebt bittere Festtage. Foto: Christian Pfander

Für die Hotellerie in der Stadt Bern ist die diesjährige Festtagszeit weder fröhlich noch besinnlich, die Hotels sind vor allem eines: leer. Gerade einmal 7 bis 25 Prozent der Zimmer sind belegt, wie Anfragen dieser Zeitung bei diversen Stadthotels zeigen, die ihre Belegungszahlen bekannt geben wollten. Andere Häuser wie etwa das Bellevue Palace (börsenkotiert) oder der Schweizerhof teilen ihre Zahlen nicht mit der Öffentlichkeit. Ein anderer Platzhirsch, der Kursaal, ist seit Anfang November geschlossen.

Eine «Horrorzeit» nennt Marianne Gauer vom Hotel Innere Enge das diesjährige Festtagsgeschäft. «Wir dürfen dankbar sein, dass wir wenigstens einen recht gut belegten 24. Dezember mit sehr zufriedenen Gästen hatten», so Gauer. Prekär sei die Buchungssituation aber in dieser Altjahreswoche. An den Tagen nach Weihnachten seien gerade mal 2 der 26 Zimmer belegt gewesen.