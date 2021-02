Solennität ist abgesagt – Auch 2021 findet keine Solätte statt Nach 2020 fällt das Fest der Jugend auch in diesem Jahr aus. Ohne massive Einschränkungen wäre eine Durchführung nicht möglich, so der Burgdorfer Gemeinderat.

2019 fand in Burgdorf die bislang letzte Solennität statt. Foto: Beat Mathys

Die Corona-Pandemie hat das gesellschaftliche Leben in der Emmestadt noch immer im Griff. Dies hat nun weitere Auswirkungen auf künftige Anlässe, wie der Burgdorfer Gemeinderat in einer Medienmitteilung festhält. So wird auf Antrag des zuständigen Ausschusses wie bereits im letzten Jahr auch heuer auf die Solennität verzichtet. «Auch wenn sich die Lage bis in den Sommer etwas entspannen sollte, lässt sich ein ausgelassenes Jugendfest ohne massive Einschränkungen nicht durchführen», schreibt die Exekutive weiter. Statt Solätte werde es einen normalen Schultag geben, und auch am traditionellen «Solättezyschtig» werde unterrichtet.