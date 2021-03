Angeln in den Alpen – Attraktive Oberländer Seen «FishingBooker» zählt Interlaken zu den attraktivsten Ausflugsdestinationen für Fischer. Die Reaktionen vor Ort fallen unterschiedlich aus. Sibylle Hunziker

Der Thunersee (im Bild) und der Brienzersee wurden von der Onlineplattform «FishingBooker» als attraktive Ausflugsdestination für Angler eingestuft. Foto: Marco Zysset

«‹FishingBooker› hat eine Liste mit den zehn besten Orten zum Angeln in den Alpen zusammengestellt, und Interlaken gehört dazu», schreibt die Internetplattform für Anglerausflüge in einer Medienmitteilung. Denn mit den beiden grossen Seen und beliebten Fischen wie Seeforellen, Felchen, Seesaiblingen, Hechten, Egli und Trüschen geniesse der Ort bei Anglern einen guten Ruf.

«Wir freuen uns über das Resultat und halten Augen und Ohren offen, welche Türen es uns öffnet», erklärt Christoph Leibundgut von Interlaken Tourismus auf Anfrage. Fischen sei von jeher ein Thema bei Interlaken Tourismus. «Zahlreiche heimische Fischer beziehen ihr Patent im Tourismusbüro Interlaken, dazu bestehen in der Ferienregion Interlaken Angebote wie die Grabenmühle Sigriswil oder das Eisfischen am Hinterstockensee.» Und mit Informationen über die Ferienregion Interlaken werden auch Fischerzeitschriften und -plattformen bedient.