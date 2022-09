Hammerattacke auf offener Strasse – Attentat auf französischen Zentralbank-Chef in Basel Einer der wirtschaftspolitisch mächtigsten Männer der Welt wurde vor dem Basler Bahnhof angegriffen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Tötungsversuch und politischem Motiv. Thomas Knellwolf Mirjam Kohler Hans Ulrich Schaad

Der Gouverneur der Banque de France hält sich oft in der Schweiz auf. Am WEF 2019 in Davos trat François Villeroy de Galhau mit Klimaaktivistin Greta Thunberg auf. Foto: AFP

Es blieb ein Geheimnis des Sommers. Die Medienmitteilung der Staatsanwaltschaft schaffte es nur lokal in die Randspalten der Presse. Am 26. Juni 2022 wurde ein älterer Mann in Basel mit einem Hammer attackiert. Der Angreifer hörte nicht auf, auf sein Opfer einzuschlagen, auch nicht, als dieses am Boden lag – bis Passanten eingriffen und den Täter überwältigten. Dies alles teilte die Basler Staatsanwaltschaft am Morgen danach mit.

Doch sie verschwieg, was nun Recherchen dieser Zeitung zeigen: Beim Attackierten handelt es sich um einen der einflussreichsten Franzosen. Sein Name: François Villeroy de Galhau. Der 63-jährige Elsässer wurde nach der Hammer-Attacke notfallmässig in ein Spital eingeliefert.

39-jährige Schweizer festgenommen

François Villeroy de Galhau ist in der Schweiz nicht sehr bekannt, in Frankreich umso mehr: Der Gouverneur de Banque de France ist das Pendant zum Schweizer Nationalbankchef Thomas Jordan und damit einer der einflussreichsten Franzosen. Global ist der Abkömmling der lothringisch-saarländischen Industriellenfamilie Villeroy de Galhau (Miteigner der Keramikherstellers Villeroy & Boch) einer der wichtigsten und angesehensten Notenbanker. Zur Zeit präsidiert er auch den Verwaltungsrat der Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ).



In einem markanten Hochhaus gleich neben dem Basler Centralbahnhof (von wo praktischerweise die TGV-Züge in drei Stunden nach Paris rasen) hat die BIZ ihren Sitz. Dort hielt sie am 26. Juni, einem Sonntag, ihr Jahrestreffen ab.

Gegen 18.30 Uhr überquerte François Villeroy de Galhau den Centralbahnplatz, als sich ihm ein Mann näherte und ihm von hinten mit einem Hammer auf den Kopf schlug. Villeroy de Galhau ging bei den Tramgeleisen zu Boden. Nach mutigem Eingreifen von Passanten konnte die Polizei den Verdächtigen, einen 39-jährigen Schweizer, festnehmen.

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich hat ihren Sitz in Basel, wenige Meter vom SBB-Bahnhof. Foto: Keystone

Die Medienmitteilung der Staatsanwaltschaft deutete auf den normalen Wahnsinn zum Abschluss eines heissen Wochenendes hin. Doch wurde auf einem belebten Basler Platz einer der wirtschaftspolitisch mächtigsten Männer der Welt ein Zufallsopfer?

Für das Basler Appellationsgericht hat die Tat «Züge eines Attentats». So steht es in dessen Zwischenentscheid, der dieser Redaktion vorliegt. Weiter heisst es dort, dass «ein politischer oder ideologischer Hintergrund des Angriffs denkbar» sei und das Opfer «eine international bekannte Persönlichkeit».

Trotzdem macht die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt auch mehr als drei Monate nach dem Angriff keine weiteren Angaben zum Fall und verweist «auf das Amts- und Untersuchungsgeheimnis, die Vorgaben der Strafprozessordnung» sowie «die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen». Sie bestätigt nur, dass sie wegen Verdachts auf versuchte vorsätzliche Tötung ermittelt.

Verdächtiger benahm sich auffällig

Der mutmassliche Täter befindet sich in Untersuchungshaft, gegen die er sich erfolglos wehrt. Sein Strafverteidiger wollte keine Stellung zum Fall nehmen.

François Villeroy de Galhau reagierte bislang nicht auf Anfragen an die Banque de France. Offenbar erholte er sich verhältnismässig schnell vom Angriff. Etwas mehr als zwei Wochen danach hielt er in Paris eine Rede. Zumindest auf Videoaufnahmen sind ihm da keine Verletzungen anzusehen.



Die Ermittlungen der Basler Kriminalpolizei drehten sich von Beginn an um die Frage, ob die Tat politisch motiviert war. Einerseits benahm sich der Verdächtige psychisch auffällig, andererseits verfügte er offenbar über Kenntnisse zum Opfer, die über Allgemeinwissen hinausgehen.

Kurz nach seiner Festnahme sagte er einer Rechtsmedizinerin, die ihn untersuchte, er habe «im Nachhinein» herausgefunden, dass es sich beim Opfer um den «Finanzchef von irgendwo» gehandelt habe. Doch wie hat er davon erfahren? In einem Polizeirapport heisst es: Mit grosser Wahrscheinlichkeit könne ausgeschlossen werden, dass der Beschuldigte diese Information von den anwesenden Polizisten erhalten habe. Hat der mutmassliche Täter den Gouverneur der Banque de France also gezielt attackiert?

Ein Zeuge sagte aus, der Beschuldigte habe vor der Tat auf dem Basler Centralbahnplatz zwei, drei Runden gedreht. Als Villeroy de Galhau auftauchte, sei der Mann direkt auf diesen zugegangen und habe ihm mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen.

Beschuldigter sagt, er habe Pech gehabt

Der Beschuldigte hat die Attacke stets bestritten und sich als Opfer einer Verwechslung dargestellt. Er sagte aus, er sei vom tatsächlichen Täter von hinten gestossen worden und zu Boden gefallen, wo er den am Boden liegenden Hammer ergriffen habe. So habe er das Pech gehabt, den Hammer in der Hand zu halten, als sich alle Augen auf ihn gerichtet hätten. Allerdings beteuern mehrere Zeugen, der schliesslich Verhaftete habe angegriffen. Niemand von ihnen sah einen anderen Täter.

Das Basler Appellationsgericht schliesst deshalb «einen gezielten Angriff» auf Villeroy de Galhau «mit politischem oder ideologischen Hintergrund – möglicherweise vor dem Hintergrund einer möglichen psychischen Erkrankung» - nicht aus. Der Verhaftete benahm sich in den Einvernahmen sonderbar und wirkte sehr zerstreut. Dies hielt die Kriminalpolizistin, die ihn befragte, fest. Er behauptete demnach, seine Aussagen würden falsch protokolliert, man wollte ihm «Sachen unterjubeln» und er zeigte sich auch gegenüber seinem Verteidiger misstrauisch.

Francois Villeroy de Galhau (rechts) ist ein Weggefährte des heutigen französischen Präsidenten Emmanuel Macron (zweiter von rechts). Die beiden nahmen 2016 an einem Treffen mit dem damaligen deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble (Dritter von links) teil. Foto: imago/PanoramiC

Der Beschuldigte gab an, er habe 2014 «hauptsächlich wegen Cannabis» ein Burn-out gehabt und sei deshalb in einer Psychiatrischen Klinik und bei einem Arzt behandelt worden. In einer Einvernahme am Tag nach der Tat sagte er aus, dass er das Opfer «vielleicht mal im Fernsehen» gesehen habe. Man kenne diese Leute schon. Villeroy de Galhau sei «natürlich ein bekannter Finanzminister». Aber mit dem Blut im Gesicht habe er ihn am Bahnhof nicht erkannt.

Nun wird ein psychiatrisches Gutachten zum 39-jährigen Schweizer erstellt, inklusive einer Gefährlichkeitsprognose. Das Appellationsgericht und das Bundesgericht hielten es für gerechtfertigt, dass der Beschuldigte in Untersuchungshaft bleibt. Es müsse «ernsthaft befürchtet werden», dass der Mann den Notenbanker erneut angreife oder eine andere schwere Gewalttat begehe.

Nicht von Fedpol geschützt

In Frankreich stehen viele politisch exponierte Personen unter permanentem Polizeischutz. Bei ihren Reisen ins Ausland übernehmen meist die besuchten Staaten die Schutzaufgaben, sofern sie darum ersucht werden. Warum Villeroy de Galhau in Basel nicht geschützt wurde oder werden konnte, bleibt unklar.

Das Bundesamt für Polizei (Fedpol), zuständig für den Schutz akkreditierter Diplomatinnen und Diplomaten, schreibt auf Anfrage dieser Zeitung, es habe im erwähnten Fall «keine aktive Rolle» und verwies an die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt. Diese beantwortete keine Fragen.

In der Schweiz waren Angriffe auf politisch exponierte Personen lange sehr selten. Im Frühjahr aber machte die SonntagsZeitung publik, dass der ehemalige Ständerat Dick Marty seit längerem wegen massiven Bedrohung unter Polizeischutz steht.

Ebenfalls im Frühjahr war der schweizweit bekannte Präsident der Impfkommission, Christoph Berger, im Kanton Zürich unter nicht restlos geklärten Umständen entführt worden. «In meinen acht Jahren als Fedpol-Direktorin gab es keinen solchen Fall», sagte Nicoletta della Valle in einem Interview dazu. «Wir beobachten aber eine massive Zunahme der Gewaltbereitschaft bei sogenannten Wutbürgern – insbesondere seit der Pandemie. Darunter gibt es Bewaffnete und auch Personen mit krimineller Vorgeschichte.»

Wie es im Fall Villeroy de Galhau ausschaut, wird ein Strafprozess voraussichtlich kommendes Jahr zeigen.



