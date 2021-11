Steinwürfe auf der «Schütz» – Attackierte Reisegäste lehnen Einladung des Stapi ab Nach den Angriffen auf einen Reisecar mit Massnahmenkritikern wollte Stadtpräsident Alec von Graffenried die Fahrgäste nach Bern einladen. Doch daraus wird nichts. Michael Bucher

Blitzte mit seiner Einladung für die angegriffenen Demonstranten ab: Berns Stadtpräsident Alec von Graffenried. Foto: Adrian Moser

Es waren heftige Attacken, die eine Gruppe von Massnahmenkritikern erdulden musste, als sie am 14. Oktober nach Bern reiste, um an einer bewilligten Kundgebung teilzunehmen. Kurz vor der Rückfahrt kamen an diesem Samstagnachmittag mehrere Dutzend Vermummte auf den auf der Schützenmatte parkierten Reisecar zugerannt und demolierten diesen mit Eisenstangen und Steinwürfen. Von den Fahrgästen wurde niemand verletzt. Der Schaden am Reisecar betrug jedoch rund 20’000 Franken.

Lange war gar nicht klar, dass sich während des Angriffs rund 30 Fahrgäste im Car befanden. In der gleichentags verschickten Medienmitteilung sprach die Kantonspolizei Bern bloss von einem Angriff auf einen Car und auf eine Polizeipatrouille, welche gerade mit einer Unfallaufnahme beschäftigt gewesen sei. Laut Kantonspolizei ergaben erst spätere Ermittlungen, dass sich zum Zeitpunkt der Attacke mehrere Personen im Car befunden hatten.