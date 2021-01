5G, Corona-Lüge, Klima-Lüge, Wahlbetrug in den USA: Was war für Sie 2020 der schlimmste Verschwörungsmythos?

Da bin ich vorsichtig: Manches, was von aussen absolut lachhaft und harmlos wirkt, kann in Familien schreckliches Leid verursachen. Gerade im Gesundheitsbereich. Menschen können an behandelbaren Krankheiten sterben, wenn sie wegen ihres Glaubens an eine grosse Wissenschaftsverschwörung nicht zum Arzt gehen. Und wie will man in den kommenden Monaten eine Herdenimmunität aufbauen, wenn, im Worst-Case-Szenario, die Skepsis in der Bevölkerung aufgrund von Mythen zum Thema Impfungen zunimmt?