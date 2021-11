Mit Eisenstange verprügelt – Attacke auf Teamkollegin veranlasst? Polizei nimmt PSG-Spielerin fest Ein brutaler Angriff auf Nationalspielerin Kheira Hamraoui erschüttert den französischen Fussball. Drahtzieherin soll Clubkollegin Aminata Diallo sein.

Soll sich auf kriminelle Weise einen Vorteil verschafft haben: Aminata Diallo. Foto: Imago Images

Der Verdacht wiegt schwer. Und sollte er sich tatsächlich erhärten, der französische Fussball hätte einen handfesten Skandal.

Es passiert am 4. November, auf dem Heimweg nach einem gemeinsamen Abendessen der Spielerinnen von Paris St-Germain. Kheira Hamraoui, im Mai Champions-League-Siegerin mit Barcelona und seit Sommer zurück bei PSG, sitzt im Auto mit zwei Teamkolleginnen, eine davon ist Aminata Diallo, die Fahrerin. Als sie schon fast bei Hamraoui zu Hause sind und an einer Ampel stehen, tauchen zwei maskierte Männer auf, zerren Hamraoui aus dem Auto, einer schlägt ihr mit einer Eisenstange mehrmals auf die Beine. Der Angriff dauert einige Minuten, dann verschwinden sie wieder. So schildert es die französische Sportzeitung «L’Équipe».

Die Attacke hat Folgen. Hamraoui muss ins Spital, Wunden an Beinen und Händen werden genäht, sie verpasst das Champions-League-Spiel gegen Real Madrid am Dienstag, das PSG 4:0 gewinnt. An ihrer Stelle in der Startformation steht: Aminata Diallo.

Kann vorerst nicht mehr spielen: Kheira Hamraoui. Foto: Imago Images

Am nächsten Morgen taucht die Polizei bei Diallo auf und nimmt sie in Untersuchungshaft. Der Verdacht gemäss «L’Équipe»: Die 26-Jährige soll den Angriff auf ihre Club- und Nationalteamkollegin in Auftrag gegeben haben, um sich mehr Einsatzzeit zu verschaffen. Ob Diallo tatsächlich dahintersteckt, ist noch ungeklärt. Eine Anklage gibt es bislang nicht.

PSG verurteilt die Attacke mit aller Entschiedenheit. Man habe alle Vorkehrungen getroffen, um die Sicherheit der Spielerinnen zu gewährleisten, teilt der Club mit. Bei der Aufklärung des Vorfalls arbeite man mit der Polizei zusammen, Konsequenzen würden geprüft.

Erinnerungen an den Fall Kerrigan

Der Vorfall erinnert an einen der spektakulärsten Skandale der Sportgeschichte. Am 6. Januar 1994 wurde die US-Eiskunstläuferin Nancy Kerrigan im Training vor den nationalen Meisterschaften von einem Attentäter mit einer Eisenstange am Knie verletzt. Kerrigan musste auf den Wettkampf verzichten, ihre Erzrivalin Tonya Harding holte den Titel. Dieser wurde ihr später jedoch aberkannt, denn es stellte sich heraus, dass Hardings damaliger Ehemann Jeff Gillooly den Angriff auf Kerrigan in Auftrag gegeben hatte.

kai/dpa

