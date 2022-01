Hotel Rugen in Matten – Asylunterkunft wird wieder eröffnet Das zurzeit ungenutzte frühere Hotel Rugen in Matten wird vorübergehend wieder als Kollektivunterkunft für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge genutzt. Sie wird künftig durch den Verein Asyl Berner Oberland betrieben. pd UPDATE FOLGT

Das ehemalige Hotel Rugen in Matten. Screenshot: Google Maps

Per 10. Januar wird im ehemaligen Hotel Rugen eine Kollektivunterkunft für erwachsene Einzelpersonen und Familien eröffnet. «Die Gemeinde Matten steht der angekündigten Wiederinbetriebnahme des Zentrums im ehemaligen Hotel Rugen offen gegenüber», ist einer gemeinsamen Medienmitteilung der bernischen Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion sowie der Gemeinde Matten zu entnehmen.

«Aufgrund der aktuellen Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) dürfen die bestehenden Unterkünfte für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge höchstens bis zu 50 bis 60 Prozent belegt sein.» Daher würden in mehreren Regionen temporäre Unterkünfte in Betrieb genommen, welche bei einer Lockerung der Massnahmen wieder geschlossen werden.

Integrationszentrum für Einzelpersonen und Familien

Grundsätzlich würden keine abgewiesenen Personen in der Unterkunft platziert. «Das neue Asylgesetz des Bundes sieht einen raschen Abschluss der Asylverfahren vor. Dies bedeutet, dass die Integrationsmassnahmen bereits nach kurzer Aufenthaltsdauer in den Kantonen beginnen und die Menschen eine Tagesstruktur haben.»

Hierzu gehöre neben gemeinnützigen Beschäftigungsprogrammen auch das Erlernen der vor Ort gesprochenen Sprache. Zudem sei vorgesehen, dass für allen Personen mit einem Bleiberecht ein Integrationsplan erstellt werde, mit dem nach Möglichkeit die Integration in den ersten Arbeitsmarkt erfolgen soll. Eine enge Zusammenarbeit mit den Betrieben der gesamten Region werde angestrebt.

Abläufe im Flüchtlingswesen optimiert

Am 1. März 2019 trat die Teilrevision des Asylgesetzes in Kraft, womit der Bund die Asylverfahren deutlich beschleunigt. Den Kantonen werden damit mehrheitlich Personen zugewiesen, die in der Schweiz bleiben dürfen und integriert werden sollen. «Der Kanton Bern hat, um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, die Organisation und die Abläufe im Asyl- und Flüchtlingsbereich optimiert und zukunftsfähig ausgestaltet», steht in der Mitteilung. Die Neustrukturierung trat am 1. Juli 2020 in Kraft.

Ziel sei «die möglichst rasche Integration von vorläufig Aufgenommenen und anerkannten Flüchtlingen durch die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) und der konsequente Wegweisungsvollzug von rechtskräftig Abgewiesenen durch die Sicherheitsdirektion (SID)». Ein umfassender Auftrag zur Betreuung und Unterbringung der Personen des Asyl- und Flüchtlingsbereichs wurde an regionale Partner vergeben. Für das Berner Oberland ist der Verein Asyl Berner Oberland (ABO) zuständig.

Um den Informationsaustausch mit der Bevölkerung und der Gemeinde sicherzustellen, wird ein regelmässiger runder Tisch stattfinden. Für dringende Anliegen ist eine Ansprechperson des Amtes für Migration und Soziales (AIS) unter der Nummer 031 633 42 88 erreichbar. Die Kantonspolizei Bern unterstützt die Gemeinde Matten und ABO bei der Gewährleistung der Sicherheit rund um die Anlage.

