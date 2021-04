Kürzungen im Asylbereich – Asylsuchende sammeln Abfall – ohne Entschädigung Bis jetzt erhielten geflüchtete Personen für gemeinnützige Arbeit 200 Franken im Monat. Nun kürzt der Kanton diese Zulage. Edith Krähenbühl

Seit dem 1. April erhält Getachew Amenu keine Entschädigung mehr, wenn er in Zügen Abfall sammelt und Toiletten reinigt. Der Kanton hat die entsprechenden Zulagen gestrichen. Foto: Nicole Philipp

Von Montag bis Freitag ist Getachew Amenu jeden Vormittag in den Zügen der SBB unterwegs, sammelt Abfall, reinigt Toiletten, desinfiziert Tischchen. Der 39-jährige Asylsuchende aus Äthiopien lebt seit gut anderthalb Jahren in der Schweiz. «Ich habe in Äthiopien hart gearbeitet und wollte auch hier arbeiten.» Bisher erhielt Amenu dafür 200 Franken im Monat. Seit dem 1. April nichts mehr.

Oberstes Ziel des Kantons Bern ist, Geflüchtete in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Doch auf der untersten Stufe dieser Integration, bei den Beschäftigungsprogrammen, kürzt der Kanton Gelder.