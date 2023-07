Kampf gegen Rückweisung – Asylbehörde weist schwerbehindertes Kind ab Ammars Gesundheit sei in Pakistan gefährdet, sagt sein Arzt. Doch für die Asylbehörde besteht «keine medizinische Notlage». Ist eine Rückkehr zumutbar? Damaris Hohler

Ammar (14 Jahre) mit seinen drei Brüdern Ibrahim (7), Saad (18) und Abdul Naeem (20). Foto: Raphael Moser

Shazia Naeem schiebt ihren zweitjüngsten Sohn Ammar im Rollstuhl an den Tisch. Es ist noch früher Morgen, aber die Hitze des Tages ist bereits zu spüren. Die fünfköpfige Familie Naeem sitzt unter dem Nussbaum vor einer Kollektivunterkunft im Kanton Bern. Die vier Brüder tragen Sporthosen, der jüngste, Ibrahim, hat seinen Fussball unter dem Arm. Vor drei Jahren machte sich die pakistanische Familie Naeem auf den Weg in die Schweiz und ersuchte Asyl. Die Schweiz habe sie ausgesucht, weil sie dachte, dass sie in einem Land wie die Schweiz bestimmt Hilfe erhielten, sagt Shazia Naeem. «Weil hier die Menschenrechte respektiert werden.» Vor kurzem hat sie nun den dritten negativen Asylentscheid des Staatssekretariats für Migration (SEM) erhalten.