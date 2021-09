CFO-Nachfolge geklärt – Astrid Schnidrig wird neue Finanzchefin bei der BLS Astrid Schnidrig wird neue Finanzchefin bei der BLS Auf Anfang 2022 verstärkt Astrid Schnidrig die Geschäftsleitung der BLS.

Schnidrig wechselt aus der Pharmabranche zum Bahnunternehmen. Sie war unter anderen 20 Jahre lang bei der Lonza im Bereich Finanzen tätig. Foto: zVg

Astrid Schnidrig wird ab 2022 für die finanziellen Geschicke des Bahnunternehmens BLS verantwortlich zeichnen. Der Verwaltungsrat hat die 52-Jährige zur neuen CFO gewählt.

In dieser Funktion ist sie für das Finanz- und Rechnungswesen, den Einkauf, die Logistik sowie die Risk- und Managementsysteme zuständig, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Schnidrig wechselt vom Pharma-Startup Swissfillon zur BLS. Zuvor war sie 20 Jahre lang im Bereich Finanzen und Controlling beim Chemie- und Pharmaunternehmen Lonza in Visp und Basel tätig. Sie hat an der Akademikergemeinschaft für Erwachsenenbildung (AKAD) in Bern Betriebswirtschaft studiert und sich in strategischer und operativer Unternehmensführung weitergebildet.

Schnidrig tritt die Nachfolge von Luca Baroni an, der als CFO zum Energiekonzern Alpiq wechselt. Das zweitgrösste Bahnunternehmen der Schweiz blickt auf drei turbulente Jahre zurück. Zunächst wurde bekannt, dass die BLS aufgrund eines fehlerhaften Zinsglättungsmodells jahrelang von Bund und Kantonen zu hohe Abgeltungen bezogen hatte.

Dann machte die Eidgenössische Finanzkommission im Nachgang zum Postautoskandal bekannt, dass auch die BLS von 2011 bis 2018 zu viel Subventionen bezogen hatte. Bahnchef Bernard Guillelmon nahm daraufhin den Hut.

Ausserdem steht die BLS aktuell auch wegen eines Umweltskandals im Kandertal unter Beschuss. Das Bahnunternehmen soll seit 2012 teilweise giftigen Altschotter in einem Steinbruch bei Mitholz gelagert haben.

SDA/ske

