Syrischer Bürgerkrieg – Assad-Scherge muss lebenslänglich in Haft Im weltweit ersten Verfahren um Verbrechen des syrischen Regimes verurteilt ein deutsches Gericht einen hochrangigen Beamten. Er ist für die Folter von mindestens 4000 Menschen mitverantwortlich. Moritz Baumstieger, Lena Kampf

Vor Gericht in Deutschland: Der Folterer Anwar R. in einer Aufnahme vom 23. April 2020. Foto: Thomas Lohnes (AFP)

Das Oberlandesgericht im deutschen Koblenz hat am Donnerstag ein weltweit erstes Urteil gegen einen hochrangigen syrischen Beamten wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gefällt. Anwar R., Vernehmungschef des als al-Khatib bekannten Gefängnisses des Allgemeinen Syrischen Geheimdiensts in Damaskus, wurde wegen 27-fachen Mordes, gefährlicher Körperverletzung in 25 Fällen, besonders schwerer Vergewaltigung, sexueller Nötigung, Freiheitsberaubung, Geiselnahme und sexuellen Missbrauchs von Gefangenen schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.