Aktiv gegen Fachkräftemangel – Asino ist nun eine Ausbildungsbar Im Berner Asino il Bar hat mit Jakob Trost ein preisgekrönter Barkeeper übernommen. Er wird neben dem Cocktailmixen das junge Team ausbilden. Claudia Salzmann

Jakob Trost, preisgekrönter Barkeeper aus Österreich, hantiert neu im Asino am Casinoplatz. Foto: Raphael Moser

Das Asino il Bar an der Ecke Hotelgasse und Casinoplatz in Bern ist wieder auf Zack. Nachdem das Team rund um Silvan Hug vor den Sommerferien den Hut genommen hatte, musste der Bar-Inhaber Hans Merki neues Personal suchen. Kein leichtes Unterfangen in Zeiten, in denen überall Köche fehlen, gelerntes Servicepersonal schwer zu finden ist und Wirte nicht alle Sitzplätze besetzen, weil niemand die Gäste bedienen würde. An allen Enden und Ecken mangelt es. Bei manchen Betrieben ist die Lage so akut, dass Lokale sogar schliessen. Zugespitzt hat sich der Fachkräftemangel in der Gastronomie auch durch die Corona-Krise, weil viele die Branche wechseln.

Hans Merki suchte lange und weit. Bis nach Milano, wie er sagt. Fündig wurde er bei seinem Sohn und dessen Freunden, die die Hotelfachschule in Lausanne (EHL) abgeschlossen haben. Der Sohn übernahm das Asino ad interim, jetzt ist Jakob Trost da. Er gewann den Preis der «Best Newcomer Bar» bei den Swiss Bar Awards. Schon mit 13 Jahren mixte er alkoholfreie Getränke und gewann am Junior-Cup «Null Promille», mit 15 trainierte er in einer Wiener Bar und kam mit 19 Jahren in die Schweiz. Das erzählt Trost beim Hantieren hinter der Bar, während die Bestellungen am Laufmeter reinkommen.

Im Asino ist der 28-Jährige für die Ausbildung der Angestellten zuständig. Trost arbeitet mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit, füllt hier ein Glas Weisswein ein, zapft dort einen Negroni, entkorkt Rosé, fertigt einen Cocktail mit eleganten Bewegungen. Immer wieder greift er bei den Kellnerinnen korrigierend ein, zum Beispiel, wenn sie die unfertige Bestellung raustragen wollen. «Mir schenkte mein damaliger Chef ebenfalls viel Vertrauen. Man braucht eine Chance, auch wenn man noch nicht bereit ist», sagt der gebürtige Österreicher.

Hier, an der Ecke Hotelgasse/Casinoplatz, steht das Asino. Dieses soll nicht mehr nur eine reine Cocktailbar sein, sondern ein breiteres Wein- und Bierangebot haben. Foto: Nicole Philipp

Am Anfang sei alles chaotisch gewesen, die Kellner-Crew habe unsicher gewirkt. Jetzt habe es sich schon merklich verbessert. Primär Studierende sind angestellt, aber auch Quereinsteiger. Inhaber Hans Merki sitzt an der Bar, nippt am Negroni und sagt: «Wir machen jetzt aktiv etwas gegen den Fachkräftemangel, das Asino ist ein Studentenprojekt», sagt er.

Der gelernte Tourismuskaufmann Jakob Trost hat ebenfalls die EHL abgeschlossen und kommt direkt von einem Projekt aus Italien nach Bern. Er will die Gäste nicht überfordern. «Es hat einen Grund, dass Klassiker sich so lange halten, darum ergänze ich sie nur mit Feinheiten.» Für die «Negroni Days», die letzte Woche liefen, wandelte er einen Negroni – bestehend aus Wermut, Campari und Gin – mit Mezcal, Schokoladenbitter, Kaffeelikör und einem Spritzer Limette ab.

