Neues Take-out am Casinoplatz – Asino-Bar eröffnet Latino-Pop-up Die Asino Il Bar übernimmt am Casinoplatz das benachbarte Lokal und macht dort ein lateinamerikanisches Take-away auf. Für das Konzept mitverantwortlich ist auch der gekündigte Casino-Koch Dave Wälti. Claudia Salzmann

Silvan Hug (rechts) von der Asino Il Bar hat gut Lachen, ab Donnerstag gibts bei ihm südamerikanisches Essen im Take-away. Das Konzept stammt aus der Feder des kürzlich entlassenen Casino-Kochs Dave Wälti. Foto: Adrian Moser

Jeweils am Samstag versüsste die Asino Il Bar vielen den Mittag: Sie tischte in ihrem Lokal am Casinoplatz Hotdogs oder Pastrami-Sandwichs auf. Nun übernehmen sie den ehemaligen Laden des Modehauses Stalder nebenan und eröffnen dort am Donnerstag ein Latino-Pop-up mit dem Namen Al Toque. Sie lösen dort eine winterlich-rustikale Zwischennutzung ab und sorgen mit einem lateinamerikanischen Angebot für Wärme im Magen.

Wie schon bei den samstäglichen Mittagessen bekommen sie auch hier Unterstützung von Dave Wälti, der quasi ein Hausfreund ist. Dem ambitionierten Koch wurde vor drei Wochen im benachbarten Casino gekündigt. Ende Monat erwartet er mit seiner Frau das erste Kind, doch der umtriebige Halbbolivianer kann seine Füsse nicht stillhalten. Das Konzept haben er und Silvan Hug innert einer Woche geschrieben. Beim Augenschein vor Ort klebte der Handwerker gerade den letzten Buchstaben von «Toque« (tocar heisst auf Deutsch: berühren) an die weiss geflieste Theke. «Diese Fliesen sind wie an einem südamerikanischen Märit, fehlen nur noch das Holzbrett und der Metzger mit der halben Sau», sagt der 32-jährige Wälti.